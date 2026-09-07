El Inter en el Bernabéu y la visita al Arsenal, principales obstáculos del Real Madrid en Champions

Hakan Çalhanoglu celebra un gol con el Inter de Milán (izq) y Mikel Merino, con el Arsenal ante el Real Madrid. - DPA

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de José Mourinho arranca este martes en el Estadio Santiago Bernabéu la Fase Liga de la Champions 2026-27, un camino con seis paradas entre las que destacan la primera ante el Inter de Milán italiano en el feudo blanco y la visita al Emirates Stadium de Londres para medirse al Arsenal FC inglés, actual subcampeón continental.

El 15 veces campeón de Europa vuelve a su competición fetiche, que levantó en 2024, con el objetivo de comenzar a definir su deseo de la 16ª Copa de Europa de su historia. El sorteo de rivales fue de los más amables para los conjuntos españoles, aunque encontrará amenazas que pueden complicar su andadura en esta primera fase.

En la nómina de adversarios, el conjunto madridista tendrá dos compromisos de primer nivel. El primero, este mismo martes, cuando reciba en el Santiago Bernabéu al Inter de Milán, un duelo histórico del fútbol continental que dominan los blancos con 10 triunfos en 19 enfrentamientos.

Los italianos no visitan el feudo merengue desde diciembre de 2021, ya que fue en la temporada 2021-22 la última vez que ambos conjuntos se cruzaron, en esa ocasión en la fase de grupos, con dos victorias blancas sin recibir ni un solo gol. Ahora, los de Mourinho, que dirigió al Inter campeón de la Champions en 2010 en el Bernabéu, reciben al subcampeón de Europa en 2025 y vigente campeón de la Serie A con Christian Chivu en el banquillo.

Aunque este no es el Inter temido en el pasado, sigue basando sus opciones en un juego rocoso y vertical. De hecho, el curso pasado cayó eliminado en los 'playoffs' a manos del Bodo/Glimt. Ahora, se han reforzado con nombres como Djed Spence, Curtis Jones y John Stones, aunque sus principales amenazas siguen siendo Lautaro Martínez y Marcus Thuram, sin olvidar a Nicolo Barella o Hakan Çalhanoglu.

Pero el compromiso más exigente para los blancos será el Arsenal. Los de Mikel Arteta rozaron la 'Orejona' la pasada temporada cayendo en la final ante el PSG, y este curso el objetivo vuelve a ser conquistar su primera Champions. El Real Madrid ya sufrió en sus carnes la competitividad de los 'Gunners', que le endosaron un 6-1 global, con un 3-0 en el Emirates, en los cuartos de final de la 2024-25.

De hecho, el Rey de Europa nunca ha ganado ni ha marcado como visitante al conjunto inglés, por lo que esta salida será el reto de mayor envergadura para los de Mourinho. Estos se encontrarán a un equipo con los campeones del mundo Martín Zubimendi y Mikel Merino, los ya conocidos Declan Rice, Bukayo Saka o Viktor Gyökeres, y los fichados Bruno Guimarães, Ezri Konsa y Christos Tzolis.

En el Bernabéu también recibirá al RB Leipzig alemán entrenado por Martín Demichelis, extécnico del RCD Mallorca, y equipo del que procede el flamante fichaje Yan Diomande. Los blancos pueden esperar un equipo intenso y vertical, aunque el orden no es su mayor virtud. Sin embargo, los sajones ya pusieron en aprietos al Real Madrid que se proclamó campeón en 2024, cuando avanzaron por la mínima en octavos de final, con un empate en Chamartín tras sufrir en Alemania.

También se medirá en casa al PSV neerlandés, campeón de la Eredivisie los últimos tres cursos y duro verdugo de la 'Quinta del Buitre' en las semifinales de la Copa de Europa de 1998. De hecho, hace 37 años que el conjunto ahora entrenado por Peter Bosz no viajaba al Bernabéu, donde en los tres enfrentamientos entre ambos equipos nunca ha ganado el equipo del centro de Europa. Ahora, han perdido a dos piezas importantes, Joey Veerman e Ismael Saibari, y cuenta en su plantilla con el español Yarek Gasiorowski.

Otro enfrentamiento de nivel será en la capital de Italia ante la AS Roma, uno de los exequipos, por cierto, del técnico portugués y al que no visitan desde noviembre de 2018 -la última temporada que los italianos jugaron la Champions-. El conjunto de Gian Piero Gasperini acabó tercero en Serie A, aunque muy lejos de la cabeza, y el Real Madrid solo ha perdido en una ocasión en este siglo en el Olímpico de la ciudad romana. Entre los jugadores a seguir están Paulo Dybala, Manu Koné o el exatlético Nahuel Molina.

Los blancos deberán visitar también al AEK Atenas griego de su exdelantero Luka Jovic, en un feudo que han visitado en dos ocasiones, la última en 2002, y donde nunca han ganado. Su estadio es una de las grandes bazas para los helenos -solo perdieron tres encuentros como locales el pasado curso en todas las competiciones-, a los que ya eliminó el Rayo Vallecano en la pasada Conference League.

Finalmente, el Real Madrid recibirá al asequible LASK Linz austriaco, que remontó al Celtic escocés el 3-0 de la ida con un 5-4 en la prórroga de la vuelta en el Raiffeisen Arena para estar en esta Champions. Y los blancos cerrarán la Fase Liga el 27 de enero de 2027, cuando se enfrente al Shakhtar ucraniano en Stamford Bridge, rival al que no se miden desde 2022 y que ya le ganó los dos partidos de la fase de grupos en 2020.