El Inter Miami cae en el homenaje a Leo Messi por el fallecimiento de su padre

Rodrigo de Paul celebra su gol con el Inter Miami ante Monterrey vistiendo la camiseta de Leo Messi - Europa Press/Contacto/Chris Arjoon

LONDRES, 9 Ago. (dpa/EP) -

El Inter Miami ha caído contra el Monterrey (1-2) en su segundo partido de la fase de grupos de la Leagues Cup, un duelo marcado por la ausencia del delantero Leo Messi, que viajó a Argentina para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido el pasado jueves en Rosario, y marcado por los homenajes de aficionados y compañeros de equipo.

Jorge Messi, quien fue una figura muy influyente durante los inicios de la carrera de su hijo y también ejerció como su representante, falleció en Rosario el viernes por la noche tras luchar contra una enfermedad crónica.

El Inter de Miami guardó un minuto de silencio antes del inicio de su encuentro de la Leagues Cup mientras el nombre de Jorge Messi aparecía en las pantallas del Miami Stadium.

El homenaje más emotivo vino de la mano de Rodrigo De Paul, compañero de Messi en la selección argentina, que abrió el marcador para el conjunto estadounidense en el minuto 32 y se quitó la camiseta para mostrar debajo una de Messi con el número 10.

Antes del partido, su compañero de equipo Luis Suárez, sancionado, compartió en Instagram que el padre de Messi estaría velando por su hijo "con orgullo".

La familia Messi ya había emitido un comunicado durante el Mundial en el que indicaba que Jorge Messi se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro de la afección que padece".