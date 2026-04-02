Irene Paredes: "La idea era ser más contundentes que en la ida"

Irene Paredes, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa del Barça Irene Paredes valoró la buena versión de su equipo para golear (6-0) al Real Madrid este jueves y sellar con autoridad su billete a semifinales de la Champions, con la "idea" de "ser más contundentes" que en el 2-6 de la ida.

"Hemos empezado muy enchufadas. El equipo ha respondido muy bien, hemos marcado unos cuantos goles, eso facilita las cosas. Agradecer a la gente que ha venido, y así da gusto. Si se puede, una se apunta (a los goles). La idea era ser más contundentes que en la ida. Ajustar errores. El equipo ha estado muy bien", afirmó.

Paredes se deshizo en elogios hacia su compañera Alexia Putellas, quien cumplió 500 partidos de azulgrana. "Solo tengo palabras bonitas para ella. No es casualidad que su partido 500 lo cumpla hoy aquí con toda la gente, con este resultado, contra el Madrid. Se lo merece. Siento total admiración", añadió a ESPN.

Por otro lado, Paredes apuntó que el precedente positivo contra el Baryern, su rival en semifinales, "no sirve de nada" y agradeció el cariño del Camp Nou. "Siempre sentimos su calor en el Johan, y ahora llenan el Camp Nou. Gracias y que sigan así", terminó.