Irene Paredes recibe el alta y Vicky López y Kika Nazareth son baja en el Barça Femení

Irene Paredes en un calentamiento del Barça Femení en el Estadi Johan Cruyff - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Irene Paredes ha recibido el alta médica y estará disponible para el estreno del equipo en la Liga de Campeones Femenina ante el Paris FC, este miércoles en el Estadi Johan Cruyff (21.00), mientras que Vicky López y Kika Nazareth causarán baja por sendas lesiones musculares que les mantendrán apartadas dos y tres semanas, respectivamente.

Irene Paredes, que había regresado recientemente a los entrenamientos tras superar una lesión en el sóleo, recibe así el alta médica y queda a disposición de Pere Romeu para el encuentro ante el conjunto francés.

Vicky López tiene una lesión miofibrilar en el recto anterior derecho y el tiempo estimado de recuperación es de dos semanas, por lo que no podrá participar en el partido de este jueves ante el Paris FC en el Estadi Johan Cruyff, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la competición europea.

Por su parte, Kika Nazareth sufre una lesión mioaponeurótica en el recto anterior derecho y el periodo estimado de recuperación es de tres semanas, por lo que tampoco estará disponible para el debut continental del conjunto blaugrana.

El Barça Femení recibe este miércoles al Paris FC en el Estadi Johan Cruyff (21.00 horas) en la primera jornada de la Fase Liga de la nueva Liga de Campeones Femenina, en la que empezarán a defender el trono de Oslo en una edición en la que, con muchas caras nuevas y ausencias de peso, las blaugranas intentarán demostrar que siguen siendo candidatas y favoritas.