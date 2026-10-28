Irene Paredes sufre una lesión muscular y estará tres semanas de baja

Irene Paredes en un partido con el Barça Femení en octubre de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa internacional española del Barça Femení Irene Paredes ha sufrido una lesión miofibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda que la mantendrá unas tres semanas de baja y le impedirá disputar este jueves el partido de la Liga de Campeones ante el HB K*ge en Dinamarca.

Según ha informado la entidad azulgrana a través de un comunicado médico, el tiempo estimado de recuperación para la futbolista vasca ronda los 21 días, por lo que es probable que se pierda hasta seis compromisos oficiales entre las diferentes competiciones.

En el ámbito continental, además de causar baja para la tercera jornada de la fase de liga frente al conjunto danés en el K*ge Stadion a las 21.00 horas, la jugadora afronta un periodo de rehabilitación que dificulta su presencia en los posteriores duelos europeos ante el Arsenal y el Servette.

Sin Paredes, la lista de convocadas facilitada por el entrenador, Pere Romeu, es la siguiente: Gemma, Cata Coll y McCamey; Van Asten, Marta, Carla Julià, Brugts, Aïcha, Martina, Julia Torres y Noa Jiménez; Sydney, Patri, Aitana, C. Serrajordi, Kika y Rosalía; y Kerolin, Pina, Graham y Pajor.