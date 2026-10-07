Irene Samper: "Queremos ser una selección ambiciosa, competitiva y con ganas de seguir creciendo en el Preeuropeo"

La jugadora de la selección española de fútbol sala Irene Samper - NEEW BALANCE

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española de fútbol sala Irene Samper tiene claro que el Preeuropeo es "el primer gran objetivo de la temporada" y que lo afrontarán mostrando ser un equipo "ambicioso, competitiva y con ganas de seguir creciendo" y sin darle importancia a ser las vigentes campeonas de Europa.

"Afronto el Preeuropeo con muchísima ilusión. Es el primer gran objetivo de la temporada y tenemos muchísimas ganas de conseguir el pase a la fase final. Las sensaciones son muy positivas", señaló Samper en una entrevista facilitada por 'New Balance', marca de la que es imagen.

El combinado nacional arranca este miércoles su participación ante Francia, en un grupo donde también están Italia y Eslovenia, y donde "la clave" será centrarse en ellas mismas y "afrontar cada partido como si fuera el más importante". "Sabemos que es un grupo exigente y que cada selección nos va a plantear dificultades diferentes, así que tendremos que competir con mucha concentración y ser constantes durante toda la fase", expresó.

Por este motivo, la aragonesa espera que sean "una selección ambiciosa, competitiva y con ganas de seguir creciendo". "Ser las vigentes campeonas no nos garantiza absolutamente nada y somos conscientes de que cada vez hay más igualdad y de que ganar es muy difícil", puntualizó.

En este sentido, Irene Samper elude hablar de "fracaso" en caso de no conseguir los objetivos "únicamente en función de un resultado". "Para mí, lo importante es que, cuando termine la competición, podamos mirarnos y saber que hemos dado todo lo que teníamos. Obviamente, venimos con la máxima ambición y queremos volver a llegar lo más lejos posible, teniendo claro cuál es el objetivo final", afirmó.

"Una de nuestras mayores fortalezas siempre ha sido el equipo, la unión y la capacidad de competir juntas en los momentos difíciles. Si conseguimos mantener nuestra identidad, ser fieles a nuestro juego y dar nuestra mejor versión en cada partido, estaremos más cerca de conseguir el objetivo", añadió la internacional, que cree que su "mayor rival" será Italia, "una selección muy competitiva y con jugadoras de mucha calidad".

Samper considera "todo un privilegio" vestir la camiseta de un combinado nacional que en la actualidad forma "un grupo muy unido y competitivo con jugadoras con mucha experiencia y otras que vienen empujando muy fuerte". "Esa mezcla nos hace mejores. Si algo nos caracteriza es que todas remamos en la misma dirección y que el equipo siempre está por encima de cualquier adversidad", remarcó.

Tras participar ya en citas internacionales, la jugadora ha aprendido a darle "importancia a cada momento y a no dar nada por hecho". "La experiencia te ayuda a gestionar mejor la presión y a entender que este tipo de partidos hay que competirlos desde el primer hasta el último minuto", comentó.

"A nivel personal, intento centrarme en aportar al equipo todo lo que necesite de mí en cada momento. A nivel colectivo, creo que lo más importante es afrontar cada partido con la máxima concentración y sin pensar más allá. En una fase tan corta no puedes permitirte relajarte, así que nuestro objetivo tiene que ser competir cada partido como si fuera una final", detalló sobre su rol en este Preeuropeo.

"He vivido momentos muy buenos y también otros más complicados, y creo que todo eso me ha hecho madurar como jugadora. Ahora puedo afrontar este Preeuropeo con una visión diferente, pero con la misma ambición de siempre", ahondó Samper, para la que el fútbol sala femenino ha vivido un cambio "enorme" y teniendo "más visibilidad" y con "referentes para muchas más niñas".

Finalmente, como jugadora del Melilla CD Torreblanca, se refiere a la situación que se está viviendo en Ceuta, que, "de momento", está viviendo "con bastante normalidad". "Somos conscientes de todo lo que está ocurriendo y de que, en otros lugares, como Ceuta, la situación está siendo más complicada, pero por ahora nuestro día a día y nuestra preparación no se han visto afectados", zanjó.

En cuanto a su trabajo con 'New Balance, Samper reconoce la importancia de sentirse "identificada con las marcas" con la que trabaja. "New Balance está muy ligada al deporte y al rendimiento, y contar con su apoyo me da mucha confianza en mi día a día como deportista. Dentro del campo, significa contar con material de calidad y sentir que hay una marca de primer nivel que apuesta por mí y por mi carrera", advirtió, destacando de sus zapatillas "la comodidad y la sensación de estabilidad".