Ivan Rakitic: "El Clásico puede marcar el camino de los dos equipos"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador croata del FC Barcelona Ivan Rakitic ha comentado este viernes que el Real Madrid - FC Barcelona de este domingo es un partido que "puede marcar el camino de los dos equipos" en la temporada ya que es un duelo que se prepara de manera "diferente" en el que hay "más de tres puntos en juego".

"Es un partido que puede marcar el camino de los dos equipos. Es un momento muy importante para los dos equipos. Hablar de favorito es difícil. Todo el mundo tiene ganas de Clásico, no hace falta ni motivar a ninguno. Los que están un poquito tocados van a apretar para poder estar, y los demás tienen muchas ganas de disfrutar de un gran partido. Tenemos el mejor partido del mundo aquí, en casa, con nosotros", afirmó Iván Rakitic en 'La Previa Cinco Estrellas', organizada por Mahou y con embajadores de LaLiga.

El exjugador del FC Barcelona destacó que la importancia que tiene Lamine Yamal en el Barça es "similar" a la de Mbappé o Vinícius en el Madrid. "Me gustaría ver un partido con muchos goles, con muchos ataques. El Clásico te puede dar mucho y es más que solamente tres puntos. Los jugadores y el cuerpo técnico preparan el partido de manera diferente, no es una jornada de liga más. Sabemos que se puede ganar muchísimo pero también perder", explicó.

El croata tiene clara la importancia del centro del campo en estos partidos porque son claves para "manejar el partido". "Ahí sí cambia un poquito la características de los jugadores del Real Madrid a los del Barça, pero también puede ser más peligroso cuando puede esperar", analizó.

"En mi experiencia, el Madrid, jugando en casa, le puede crear al Barça más problemas, porque se abre un poco más. Pero creo que vamos a poder disfrutar de los mejores jugadores en ataque, por lo que los dos equipos van a esperar. Es una oportunidad y, por supuesto, en el centro del campo hay que manejar los tiempos muy bien", recalcó el croata.

Un Rakitic que habló en particular del estado de forma de Pedri: "Si el Barça hubiera ganado el año pasado la Champions, hubiera estado un más arriba en la clasificación del Balón de Oro. Sabemos la importancia que tiene Pedri para el Barça y para la selección española. Cuando ves el reconocimiento de sus compañeros, como hablan de él... eso vale mucho más que cualquier premio. Pedri va a marcar una época en el Barça y el fútbol español".