Javi Galán regresa al Celta hasta 2028

Archivo - Javi Galán con Osasuna - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo Javi Galán jugará en el RC Celta, donde ya militó entre 2021 y 2023, las dos próximas temporadas, hasta junio de 2028, ha confirmado este martes el club gallego, después de que el futbolista obtuviese la carta de libertad del CA Osasuna.

El extremeño, que se convierte en el segundo refuerzo del equipo de Claudio Giráldez este verano tras Aleix Febas, disputó 79 partidos oficiales en su primera etapa en Vigo, en la que se consolidó como una de las piezas indiscutibles por banda izquierda.

Galán abandonó el Celta en 2023 para fichar por el Atlético de Madrid, con el que disputó la Liga de Campeones pero donde no consiguió convencer a Diego Pablo Simeone. Tras una cesión a la Real Sociedad, abandonó definitivamente el club rojiblanco en diciembre del año pasado camino de Osasuna, que no renovó su contrato.

"En este nuevo capítulo como celeste volverá a compartir vestuario con jugadores con los que ya coincidió en su anterior etapa como Iago Aspas, Sergio Carreira, Williot Swedberg, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo, Iván Villar, Hugo Álvarez o Pablo Durán, lo que facilitará su integración en un grupo que afronta con máxima ilusión la nueva temporada", señaló el club gallego.