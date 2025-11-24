Javi Rueda amplía hasta 2029 su contrato con el Celta

El jugador del RC Celta Javi Rueda y el director de Fútbol del club, Marco Garcés. - RC CELTA

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El carrilero español Javi Rueda ha ampliado este lunes su vinculación con el RC Celta hasta 2029, por lo que queda unido a la entidad gallega dos temporadas más de las ya acordadas con el club, en el que es su primer curso como jugador de la primera plantilla que entrena Claudio Giráldez, según un comunicado.

"Javi Rueda amplía su vinculación con el Celta hasta 2029. El lateral, que llegó a la ciudad olívica en julio del 2023, seguirá defendiendo el escudo celeste cuatro temporadas más", informó la entidad gallega en su página web.

Formado en las canteras del Málaga y del Real Madrid, Rueda debutó en la máxima categoría del fútbol español como celeste en la última jornada de la temporada 2023-24 ante el Valencia CF en Balaídos, después de haber completado una positiva temporada con el Celta Fortuna.

El curso pasado, el carrilero jugó cedido en el Albacete, antes de regresar este verano para quedarse en la primera plantilla del Celta. Actualmente, acumula más de 500 minutos entre LaLiga EA Sports y la Europa League -cinco partidos como titular-, aportando hasta ahora tres asistencias y un gol.

"Su despliegue físico, su velocidad y su capacidad para llegar a la línea de fondo lo convierten en un lateral plenamente adaptado al fútbol moderno, cualidades que Claudio Giráldez seguirá teniendo a su disposición con esta renovación que refuerza la apuesta del Celta en un jugador con una gran proyección", destacó el club.