Javier Tebas analiza los 'desafíos' de la industria del fútbol en la presentación del VII ISDE Sports Convention

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, analizará este martes (19:00 horas) los desafíos que afronta la industria del fútbol en la presentación de la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en Madrid.

Bajo el título 'La industria del fútbol: desafíos actuales y perspectivas de futuro', Javier Tebas, analizará la situación actual del fútbol profesional en España en la sede de ISDE en Madrid. En el acto participará también el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, quien presentará las novedades de la próxima edición del ISC.

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en derecho deportivo, el ISC 2026 examinará asuntos como los Leading case del TAS; los nuevos formatos de competición de la Kings League y el abandonado proyecto de la Superliga europea de fútbol; Madrid como epicentro internacional en la organización de eventos; y la lucha contra la piratería audiovisual, y las ventajas y amenazas de la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el deporte de alto nivel.

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, el ISC 2026 se celebra en el año de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, y el del Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, donde España buscará su segundo título universal.

Dicho congreso completará el amplio calendario de eventos que volverá a convertir a Madrid en el punto de referencia del deporte internacional junto a otros como, por tercer año consecutivo, la ceremonia de entrega de los Premios Laureus, considerados los Óscar del deporte, el 20 de abril en el Palacio de Cibeles; el Mutua Madrid Open de tenis; el Open de España de golf; la Maratón de Madrid; la San Silvestre Vallecana; y el segundo partido de la liga regular de la temporada de la NFL tras el disputado el pasado noviembre entre Miami Dolphins y Washington Commanders.

Además, la capital de España acogerá, del 11 al 13 de septiembre, en el circuito urbano de MadRing en IFEMA el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 45 años después de la última vez que se disputó una carrera del 'gran circo' en el Jarama.

NUEVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS ISC

Más de 1.500 congresistas de cerca de 50 países participaron en la anterior edición del único congreso deportivo-jurídico internacional organizado por un centro universitario para analizar un sector, el deportivo, que empleó a 270.200 personas en España en 2025, un 6 por ciento más que el año anterior, según los recientes datos hechos públicos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Igualmente, en la edición de 2026 se entregarán los premios ISC a las personalidades, deportistas, instituciones y/o entidades que más se han destacado en el último ejercicio por sus resultados o apoyo al fortalecimiento o desarrollo de la industria jurídico-deportiva.

En anteriores ediciones recogieron el trofeo del ISC la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de LaLiga, Javier Tebas; los exfutbolistas Ronaldo Nazario, Luis Figo, Fernando Llorente y Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid; los exbaloncestistas Pau Gasol y Rudy Fernández; y la nadadora Teresa Perales y el exatleta Abel Antón.

También la futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, dos veces Balón de Oro; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; la tricampeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana; la excampeona olímpica de bádminton Carolina Marín; y, entre otros, la excapitana de la selección española de rugby a siete Patricia García.