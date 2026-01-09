Javier Tebas: "Arabia Saudí es un lugar muy adecuado para celebrar la Supercopa"

Javier Tebas y Rafael Louzán - RFEF

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó su cambio de opinión con respecto a Arabia Saudí, un país que calificó de "muy adecuado" como anfitrión de la Supercopa de España esta semana, al tiempo que recordó la importancia de que el fútbol español salga de sus fronteras, como ve "más cerca" que ocurra en Liga.

"No un Clásico, eso es imposible. Seguiremos trabajando, cada vez estamos más cerca. No me da envidia lo que estamos viendo aquí, me llena de orgullo que haya competiciones que se puedan competir, y ya lo veis en los estadios", dijo este viernes ante los medios en un acto junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en Yeda.

Tebas apuntó "a los muchos aficionados que tiene el fútbol español fuera de nuestras fronteras". "Son también aficionados, que sufren también con sus equipos, que se alegran con las victorias. Una vez al año, un partido de Liga creo que es importante también ese respeto a ellos", apuntó, después de que el pasado mes de diciembre no se celebrarse el Villarreal-FC Barcelona en Miami.

Por otro lado, el presidente de la patronal fue preguntado por su postura anteriormente contraria a la Supercopa en Arabia Saudí. "Si tiras de hemeroteca yo no fui crítico con que la Supercopa saliese de España. Me parecía una idea correcta, y en aquellos tiempos dije que igual no era el país más adecuado. Ahora, después de muchos años viendo y visitando Arabia Saudí, y por el empuje que están poniendo, es un lugar muy adecuado para hacerlo", afirmó.

"LaLiga claro que está contenta, si llegan a la final los equipos que han ganado los partidos antes, y son Madrid y Barça. Este partido es de los mejores del mundo, y es fútbol español, hacen grande a la Supercopa, a la Liga y a nuestras competiciones", terminó.