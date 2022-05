Javier Tebas: "Ponemos los horarios a través de la inteligencia artificial"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó este viernes el profundo proceso de digitalización al que se sometió la organización desde el año 2014, desde el que han invertido "más de 240 millones de euros" en hacer una transformación a fondo que produce consecuencias como que se fijan los horarios de las dos principales divisiones del fútbol español gracias a "la inteligencia artificial".

"Uno de los temas que llama la atención es cómo ponemos los horarios, se hace a través de inteligencia artificial, a través de un histórico de las audiencias en otros países y a partir de ahí sale el horario", declaró Javier Tebas durante su participación en la ISDE Sports Convention 2022.

El dirigente aseguró que LaLiga comenzó la transformación digital en 2014 y que desde entonces han gastado "más de 240 millones de euros". "Es un dinero que nos han permitido los clubes", remarcó.

"Uno de los objetivos del proyecto CVC es ese, una transformación digital. Nosotros estamos ya digitalizados, informatizados, pero siempre existe algo que hace que te tengas que poner al día. Nosotros somos 700 empleados y 200 son del departamento tecnología, la mayoría son ingenieros o matemáticos que están trabajando en desarrollos que hay que hacer para nuestra liga", añadió.

El presidente de LaLiga puso el foco en la "capacitación" como una clave de la transformación digital. "Nadie puede comenzar una digitalización si no quiere un presidente de federación o de club o de empresa. Porque si no, no sabes el rendimiento que puede tener esto y las sinergias que creas para que tu empresa funcione mucho mejor. Tienes que estar implicado tú y la organización de arriba a abajo, hay que tener un proceso de adaptación tecnológica", expresó.

Además, detalló que "lo que hay que hacer con esa captación de datos" es introducirlos en una "plataforma digital, segmentarios", a través del 'machine learning', lo que para Tebas "es la clave". "Y ya a partir de ahí empiezas a vender", afirmó.

"Lo importante para mí es que tenemos muchos productos como el Media Coach que ya exportamos. Tenemos un acuerdo con la liga de Chile, hacemos la digitalización de World Padel Tour, vamos a hacer la digitalización de unos Juegos que todavía no podemos anunciar cuales, pero la base es que la digitalización sirve para conocer el comportamiento del usuario, tanto interno como externos. El secreto de la inteligencia de las cosas es que saben cómo se comportan los usuarios con las cosas a las que están conectadas", comentó Tebas.

Este admite que "hay muchas cosas antes que el metaverso". "No va a pasar a corto plazo, es imposible incluso a niveles volumétricos ocuparía demasiado espacio en los 'clouds' y al final para ver eventos hay que llegar a acuerdos con los tenedores de los derechos, este no es un tema a corto plazo", resaltó, aunque también afirmó que, "como Liga", van a ver "cómo se desarrolla esto".

El presidente de LaLiga habló en una mesa redonda del ISDE Sports Convention 2020, organizado por ISDE, LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid, con el tema 'Transformación Digital en el Deporte'. Moderados por la Directora Responsable de las Áreas Legales IT & IP (Digital Law) de KPMG, Noemí Brito, participaron también el secretario general del CSD, Pablo Castillo, el CEO de IOT y Big Data de Telefónica Tech, Gonzalo Martín-Villa y el managing director de ISDI, Rodrigo Miranda.

Pablo Castillo contó las claves desde el punto de vista del Consejo Superior de Deportes. "El planteamiento que existe desde el gobierno es que a raíz de la pandemia supuso la gravedad que supuso a efectos de salud y social pero también se vio como una oportunidad, especialmente relevante en la transformación digital", declaró.

"En el caso concreto del deporte se aprecia esta transversalidad en el ámbito tanto del ocio como de actividad económica y del factor social que supone, así que, en este ámbito, el gobierno quiere destinar 300 millones del plan de recuperación de los cuales un 25 por ciento irá a una transformación digital y un modelo digital del deporte. Sabemos que esta cuantía no servirá para una transformación total pero sí servirá para poner las primeras piedras y evolucionar en determinados ámbitos del deporte", sentenció.