Jesús Owono: "Sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús"

Aficionados dejan flores por Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife - Europa Press Canarias - Europa Press

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Andorra Jesús Owono ha roto su silencio tras la trágica muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel y ha expresado su profundo pesar por lo sucedido, asegurando que está atravesando los momentos más complicados de su trayectoria personal a causa del impacto fortuito sufrido entre ambos futbolistas que terminó con el fatal desenlace del fallecimiento del delantero tinerfeño.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", ha expresado Owono en unas palabras facilitadas por el FC Andorra.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", ha manifestado el portero.

Por su parte, el FC Andorra ha manifestado en el inicio de su comunicado oficial que el club "continúa profundamente afectado por la muerte de Jesús de Miguel" tras las trágicas consecuencias del incidente en el terreno de juego, al tiempo que ha solicitado públicamente "la máxima sensibilidad y respeto" hacia todas las partes afectadas en estos difíciles momentos.

El delantero español del CD Tenerife falleció este martes, a las 8.00 horas, a los 30 años de edad, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, al que había sido trasladado de urgencia tras entrar en parada cardiorrespiratoria a causa del impacto.

El trágico suceso ocurrió durante la disputa del partido de LaLiga Hypermotion correspondiente a la jornada 12 entre el CD Tenerife y el FC Andorra en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, choque que tuvo que ser suspendido cuando el marcador registraba un resultado de empate a dos (2-2).