Joan Garcia eclipsa el derbi Espanyol-Barça más igualado

BARCELONA, 2 Ene.

El RCD Espanyol recibe este sábado al FC Barcelona en el RCDE Stadium (21.00 horas) en el derbi barcelonés de la jornada 18 de LaLiga EA Sports, un duelo marcado sin duda por el regreso del portero Joan Garcia a la que fue su casa hasta el pasado curso y por un ambiente tenso en la previa que ambos equipos esperan que quede en pura rivalidad, para que el partido de fútbol entre dos equipos que están en un gran momento sea lo que más luzca.

Joan Garcia eclipsa, de momento, la previa de este derbi que se prevé, en lo meramente deportivo, el más igualado de los últimos tiempos. Porque el Espanyol de Manolo González está disfrutando con su juego y haciendo soñar a sus aficionados, que llegarán envalentonados a la cita y más sabiendo que enfrente, ahora como rival y enemigo, tendrán al portero que el curso anterior les salvó del descenso.

Algunos temían, en clave 'perica', que la salida de Joan Garcia al Barça debilitaría mucho al RCD Espanyol pero los 25 millones de euros más IVA de su cláusula permitieron al club espanyolista reforzarse bien y, con un Manolo González que sigue dando en la tecla correcta, están disfrutando en una Liga en la que marchan quintos, a 13 puntos (y un partido menos) del líder Barça.

Así que son muchos más los 'pericos' optimistas que casi que celebran la marcha del portero de Sallent y que ahora sueñan con tumbar a un Barça que llega, también, en un gran momento. Porque los seguidores más jóvenes no han visto ganar a su equipo en casa, en Liga, al eterno rival, dado que la última victoria liguera y casera fue el 14 de enero de 2007, hace casi dos décadas.

Por todo ello hay muchas ganas de derrocar a los 'culers' en el RCDE Stadium, feudo que no ha visto tampoco ganar a su equipo este derbi que se prevé, más que caliente, igualado. Los de Manolo González cerraron 2025 con un triunfo de prestigio en 'La Catedral' al ganar 1-2 al Athletic Club y quieren abrir el nuevo año, en vísperas casi de Reyes, con el redentor triunfo en el derbi.

Enfrente tendrán a un Barça que, líder pese al bajón de juego y resultados del 'shit november' como lo bautizó Hansi Flick, está ahora jugando bien, recuperando efectivos y con esa sonrisa del curso pasado, que terminó con triplete nacional. Y, como el Espanyol, saben que ganar este derbi es crucial para abrir de la mejor manera el año. Porque ganar a un gran Espanyol seguro que sabe todavía mejor.

Para ello, el técnico alemán recupera a Dani Olmo, tras su lesión en el hombro tras marcar un gol, y pese a que fue la gran alarma en los días previos, se supone que Lamine Yamal podrá ser titular. Pese a no poder entrenar el jueves. Esa es la gran duda en un Barça que, salvo sorpresa mayúscula, contará con un once de gala y con Joan Garcia en la portería.

El meta es el "number 1" para Flick y, pese a que sabe que tendrá una presión añadida al tener que afrontar los esperados cánticos y gestos de la grada espanyolista, el alemán confía en él. Es su portero, y el Barça deberá arroparle en el césped para, a través de tener la pelota y ser mejores, no dar margen a que se vea acosado también en el verde.

La prioridad es, a tenor de las medidas de seguridad tomadas por el club blanquiazul y por los Mossos d'Esquadra, la seguridad. Habrá redes en los fondos de la portería por lo que pueda pasar, si bien Manolo González dejó bien claro en la previa que en el RCDE Stadium "no se ha matado a nadie" y que no cree que vaya a haber problema alguno entre la afición y su exportero, su héroe de antaño convertido ahora en enemigo número 1, nunca mejor dicho.

El Barça, que cuenta sus últimos siete partidos por triunfos, tiene las bajas conocidas de Gavi y de Andreas Christensen, tiene la duda de Roony Bardghji y esas buenas noticias de Olmo y Lamine Yamal. Mientras, en el Espanyol, Manolo solo tiene la baja del internacional congoleño Charles Pickel --en la Copa Africana de Naciones-- y recupera al ídolo Javi Puado y a Ramon Terrats. Que el foco del gran derbi catalán esté en el balón y no en una portería.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko González, Edu Expósito, Milla; Kike García y Roberto.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán).

--ESTADIO: RCDE Stadium.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga y Movistar+.