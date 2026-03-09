Joan Garcia: "Hemos aprendido que la ida puede condicionar toda la eliminatoria"

Archivo - Joan Garcia (FC Barcelona) en la previa del partido contra el Newcastle United en la Liga de Campeones - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Joan Garcia ha asegurado este lunes que el equipo ha aprendido de la reciente eliminatoria en semifinales de la Copa del Rey Mapfre y que afronta con esa lección el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle, consciente de que un mal resultado en el primer partido puede marcar toda la eliminatoria.

"La eliminatoria de Copa nos sirvió muchísimo para aprender. Somos un equipo joven y no hemos vivido muchas eliminatorias de ese nivel, pero lo tenemos claro: lo que pase en la ida puede condicionar la eliminatoria", señaló en rueda de prensa, en referencia al 4-0 de la ida en Madrid que impidió, pese al 3-0 de la vuelta en Barcelona, ir a la final copera y remontar al Atlético de Madrid.

Además, afrontan este choque "con muchas ganas", sabiendo que es una eliminatoria de ida y vuelta. "Ellos en su casa querrán sacar el mejor resultado posible y nosotros tenemos que tener claro qué hacer, igualar su ritmo y, con balón, saber jugar nuestro partido", explicó el guardameta blaugrana.

Joan Garcia también destacó que haber jugado ya esta temporada en el estadio del Newcastle, con victoria por 1-2 en la primera jornada de la Fase Liga, puede ayudar al equipo a preparar el encuentro, aunque advirtió de que el contexto será diferente. "Nos ayuda haber jugado aquí para saber cómo es el ambiente y su estilo de juego, pero cada partido es diferente. Es una eliminatoria y cambiará la manera de jugar de ambos equipos", apuntó.

En ese sentido, subrayó que el conjunto de Hansi Flick ha analizado con detalle el primer duelo disputado en St James' Park. "Hemos analizado bien aquel partido, sobre todo el ritmo que imponen. Confían mucho en su físico y en la intensidad, pero nosotros estuvimos bien y conseguimos la victoria. Ahora tendremos que mejorar en las cosas en las que nos hicieron daño", explicó.

El guardameta blaugrana también destacó la mejora del equipo en las últimas semanas. "En los últimos partidos estamos mucho mejor. Hemos tenido semanas más largas para analizar y trabajar y hemos mejorado en aspectos como la presión, donde antes nos hacían daño. Creo que el equipo ha dado un paso adelante", afirmó.

En el plano personal, Joan Garcia aseguró sentirse satisfecho con su evolución. "Estas últimas temporadas me estoy sintiendo muy cómodo. He mejorado en muchos aspectos de mi juego, aunque soy joven y todavía tengo mucho margen de mejora. Estoy contento con la temporada, pero con la exigencia de seguir creciendo cada día", indicó.

Por último, el portero del Barça restó importancia al clima electoral que rodea al club y aseguró que no afecta al vestuario. "Para nosotros es ruido fuera del terreno de juego y fuera del vestuario. Estamos centrados en lo que toca, que es competir y preparar los partidos importantes que vienen", concluyó, además de negar que esté preocupado por el futuro del director de fútbol, Deco, en el club si Joan Laporta no es reelegido.