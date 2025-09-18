Joan Garcia: "Ha sido muy emocionante debutar así, estoy muy contento"

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Joan Garcia se mostró este jueves "muy contento" tras su estreno en la Liga de Campeones, en un encuentro de Fase Liga en St James' Park que terminó con victoria blaugrana (1-2) que calificó de "muy emocionante" y que, según explicó, afrontó con concentración y serenidad pese a la dificultad de los primeros minutos.

"Sí, la verdad es que bueno, un estreno en un campo como este, imagínate, ha sido muy emocionante. Pero muy contento por estar aquí", señaló en declaraciones a Movistar+, recogidas por Europa Press, después del partido.

El guardameta catalán destacó una parada clave en la primera mitad, en el 24', que evitó el 1-0 de los locales. "Sabíamos que los primeros minutos eran importantes, porque ellos aprietan muchísimo. Si no han tenido esa ocasión, que por suerte la tuve esa tarde, a partir de ahí ya hemos ido creciendo, asentándonos en el partido y cumpliendo", celebró.

Preguntado por cómo gestiona la irregularidad de intervenir poco durante fases largas del encuentro y después responder con firmeza, Garcia apuntó que está atento a las salidas a la espalda de la defensa. "Tengo que estar mucho más atento. Me estoy sintiendo muy cómodo, poco a poco voy cogiendo más cosas y trabajando para que vaya mejor", explicó.

Sobre el triunfo en el debut europeo, el portero subrayó que "ha costado", pero que el Barça se llevó "los primeros tres puntos" y confió en que el equipo siga avanzando en el torneo. "Vamos poco a poco, a intentar ganar y sacar los tres puntos en cada partido", aseguró.

En relación a una posible convocatoria con la selección española, fue cauto. "Eso no depende de mí. Yo sigo trabajando igual y, si algún día puede llegar, estaré contento", comentó sobre la posibilidad de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, pueda llamarle para la siguiente concentración de la selección absoluta.

Finalmente, también se refirió a la actuación de Marcus Rashford en el duelo, autor de un doblete clave para el triunfo de su equipo. "Ha sido increíble, tener un partido en un momento como este. Me he puesto las manos en la cabeza", reconoció el de Sallent.