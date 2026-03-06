Joan Laporta: "El Barça no merece un candidato que diga lo que ha dicho Font"

El expresidente y candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente y candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha presentado este viernes en su sede electoral a los miembros de su candidatura para formar la que sería su nueva Junta Directiva en caso de ganar las elecciones del próximo 15 de marzo, en un acto en el que ha exigido también al otro aspirante, Víctor Font, que rectifique por sus recientes declaraciones en las que calificó al club como "El Barça de Negreira".

"Como socio 9.601, le exijo que rectifique y pida disculpas a todo el barcelonismo. No se puede admitir que califique al Barça como lo ha calificado", manifestó. "Que opine lo que quiera, pero calificar al Barça así no es admisible", añadió visiblemente dolido y ofendido.

Laporta defendió el proyecto deportivo actual y aseguró que el "único riesgo" que tiene ahora el club es un cambio en la presidencia. "Tengo claro que el único riesgo que tiene el proyecto deportivo actual, que funciona y enamora, es Víctor Font. Es un riesgo a tener en cuenta, muy elevado", sostuvo, al tiempo que reivindicó la estructura deportiva. "Nuestro proyecto deportivo es Flick en el banquillo en el próximo lustro si es posible, si las cosas van como hasta ahora, que estamos encantados con él. Y Deco en los despachos", señaló.

Durante el acto, Laporta presentó también a los miembros de su candidatura y defendió el perfil profesional de quienes le acompañan. "Estoy bien acompañado por personas que han elegido defender al Barça. Personas de larga trayectoria profesional y empresarial, con experiencia concreta en los sectores en los que trabajan", explicó.

Sobre los directivos que ya formaron parte de su equipo en los últimos años, recordó que "son diez que ya conocéis, que han tenido la responsabilidad de dirigir el FC Barcelona los últimos cinco años", algunos de los cuales también estuvieron en la primera etapa de su presidencia. "Saben que es un privilegio dirigir una entidad que queremos mucho", dijo.

Laporta también destacó que su candidatura incorpora cinco nuevas caras para completar una Junta Directiva de 22 miembros en caso de victoria: el empresario inmobiliario Carles Ayats; el copropietario del complejo turístico Berga Resort, Xavier Barniol; la presidenta de la Comisión Económica y Estatutaria del club, Carme Hortalà; el empresario del sector de la automoción Jaume Nicolàs; y el empresario inmobiliario y exauditor de Deloitte Jaume Santiveri.

"Habrá cinco personas nuevas en esta responsabilidad y privilegio. Todos ellos y ellas son personas con fuerte personalidad, con sentido crítico y sentido común, y con especial sensibilidad por el Barça y por el sentimiento barcelonista", afirmó.

De su anterior Junta Directiva continuarían Maria Elena Fort, vicepresidenta del club de 2021 a 2026; Antonio Escudero, vicepresidente área social; Ferran Olivé, tesorero FCB; Joan Soler, directivo del fútbol formativo; Xavier Puig, directivo encargado del fútbol femenino; Aureli Mas, directivo del fútbol sala; Xavier Barbany, directivo hockey; Miquel Camps, directivo y portavoz adjunto de la Junta y encargado de las relaciones con UEFA; y Josep Maria Albert, directivo en la última Junta.

Además, los siete miembros que permanecen actualmente en el club -Rafa Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep-Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol- también formarían parte de su nueva Junta Directiva en caso de victoria.

El candidato defendió además que su proyecto representa la continuidad de la gestión iniciada en 2021 y que el objetivo es consolidar la recuperación económica del club y culminar el nuevo estadio. "Hemos tomado decisiones complicadas porque encontramos un estadio que se caía y un equipo que no ganaba. Ahora tenemos un estadio nuevo que será el mejor del mundo, tenemos un equipazo y hemos saneado el club a nivel económico", aseguró. "Si los socios y socias nos renuevan la confianza el 15 de marzo, culminaremos el Espai Barça y el Spotify Camp Nou y aseguraremos la grandeza de la institución", concluyó Laporta.