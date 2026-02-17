Joan Laporta: "Estoy seguro de que ganaremos la Liga, contra todos y contra todo"

Joan Laporta en un acto electoral el 17 de febrero en su sede de la campaña 'Defensem el Berça' - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta mostró este martes su plena confianza en la actual plantilla blaugrana y en el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick, y se mostró convencido de que el equipo conquistará el campeonato liguero pese a las dificultades recientes y yendo "contra todos y contra todo".

"Tenemos ahora jugadores formados en casa con gran talento, junto a jugadores de fuera que hacen una simbiosis que funciona y está magistralmente dirigida por Flick y muy bien construida por Deco. Conozco a Flick, a Deco, lo que se respira en el vestuario, el comportamiento de los jugadores, y estoy seguro de que ganaremos la Liga", afirmó a los medios en su primer acto de precampaña.

Laporta admitió el desgaste acumulado por el calendario y restó dramatismo al último tropiezo del equipo, con la derrota en Girona (2-1). "Llevamos muchos partidos jugados, una traca importante a nivel psicológico; lo que pasó ayer es que todo gran equipo tiene momentos de bajón, y cuando lo tenemos nosotros hay otros que se aprovechan. Son jóvenes con personalidad y estoy seguro de que ganaremos la Liga, contra todos y contra todo, porque hay muchos que no quieren que la ganemos", manifestó.

El dirigente destacó además la fortaleza competitiva del grupo en los partidos decisivos. "Los últimos títulos, en finales, los hemos ganado al Real Madrid y da mucho gusto ganar al Real Madrid, os lo aseguro. Por eso tengo mucha confianza en este equipo. Demos confianza a Hansi Flick y al equipo, revertiremos esta situación y nos reencontraremos con nuestro buen fútbol", señaló, tras revelar que habló con los jugadores y que están "mentalizados" para revertir el bache.

Laporta también denunció presiones externas y criticó determinadas decisiones arbitrales. "Intentamos defender el Barça de, a veces, ciertos árbitros que no se entiende cómo ahora, con tanto apoyo tecnológico, en algunas ocasiones se utiliza y en otras no, y el criterio suele perjudicar al Barça. Siempre tenemos que tener un equipo muy potente que marque diferencias porque, si no, cuando pueden, nos la pegan", declaró.

En ese sentido, aseguró que el club mantiene una actitud de resistencia ante lo que considera ataques o intentos de desgaste. "Es una actitud de contra todo y contra todos que hemos evitado en parte, porque el enemigo es grande y potente, pero no nos da miedo. Son colectivos que no descansan y tenemos que estar alerta", concluyó.