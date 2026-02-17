Joan Laporta: "El enemigo es grande y potente, pero no nos da miedo"

Joan Laporta en su campaña electoral con el proyecto 'Defensem el Barça', en su nueva sede electoral - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta aseguró este martes, durante la inauguración de su sede electoral en Barcelona, que el club "ya ha superado lo más difícil" y defendió la continuidad de su proyecto, con el nuevo lema 'Defensem el Barça' ('Defendemos al Barça') al considerar que, si sigue el actual rumbo, la entidad "vivirá una de las etapas más gloriosas de su historia".

"Lo más difícil lo hemos pasado, vienen años apasionantes y estoy convencido de que, si seguimos por el camino iniciado y continuamos los que tenemos la experiencia de gobernar el club, viviremos una de las etapas más gloriosas de la historia del Barça", afirmó Laporta en el acto de apertura de la sede de campaña de la candidatura, acompañado por buena parte de los miembros de su anterior Junta Directiva, los que han dimitido junto a él para optar a la reelección.

El precandidato anunció que se presenta a la reelección para "continuar defendiendo al Barça", culminar proyectos como el Spotify Camp Nou y el Espai Barça, consolidar la recuperación económica y "garantizar que el club siga siendo 100% de sus socios y socias". "Hemos tomado decisiones importantes que han permitido salvar al club y devolverlo a la primera línea", sostuvo, convencido de que los principales indicadores muestran una situación "indiscutiblemente mejor que hace cinco años".

Laporta defendió, en un discurso de algo más de media hora y sin preguntas de la prensa, la estabilidad institucional lograda durante su mandato y subrayó que la recuperación del club "no ha sido ningún milagro", sino "el fruto del trabajo diario, de decisiones valientes y de la profesionalidad de muchas personas que han protegido el escudo". "Nada es más importante que el escudo; debajo del escudo late el corazón desde 1899", añadió.

En el plano deportivo, expresó su confianza en la actual plantilla y en el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick. "Estoy seguro de que ganaremos la Liga. Este equipo tiene talento, personalidad y muchas ganas de dar alegrías al barcelonismo", señaló, al tiempo que pidió confianza en el entrenador y en los jugadores para revertir los momentos de dificultad de la temporada.

El precandidato también denunció "campañas de desprestigio institucional" contra el club y aseguró que la entidad debe seguir preparada para afrontar "obstáculos externos". "El enemigo es grande y potente, pero no nos da miedo", afirmó, al tiempo que defendió la necesidad de mantener un equipo "muy potente que marque diferencias" para superar cualquier dificultad.

Finalmente, Laporta pidió unas elecciones "modélicas" en las que cada candidatura pueda presentar su propuesta "con debate y discrepancia", y confió en que los socios respalden su proyecto para "continuar la obra realizada y seguir construyendo el futuro del Barça".