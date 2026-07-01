Joan Laporta toma posesión como presidente del FC Barcelona hasta 2031

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en la toma de posesión de su tercer mandato- FCB

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Joan Laporta ha tomado posesión este miércoles como presidente del FC Barcelona para el periodo 2026-2031, en su tercer mandato presidencial, en un acto institucional celebrado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, formalizando así la continuidad de una etapa que inició en 2021 y que quedó refrendada en las elecciones del pasado 15 de marzo.

El de nuevo presidente blaugrana seguirá al frente del club hasta 2031 después de completar el trámite estatutario de constitución de la nueva Junta Directiva, para tomar el relevo del segundo mandato (2021-2026) y del primero, en su primera época, entre 2003 y 2010.

El acto, de carácter institucional y celebrado a puerta cerrada, arrancó con la proyección de un vídeo de cerca de cinco minutos bajo el lema '5 anys estimant el Barça', centrado en el balance del último mandato, y otro vídeo previo resumiendo el proceso electoral que desembocó en la renovación de la confianza de los socios y socias en la candidatura de Laporta.

Posteriormente, el vicepresidente y secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells, leyó la formalización del proceso de toma de posesión de acuerdo con el artículo 54 de los Estatutos del club, con la constitución de la nueva Junta y la disolución de la anterior.

Tras celebrarse la primera reunión del nuevo mandato, quedaron ratificados los cargos de la nueva estructura directiva del presidente Laporta: Rafa Yuste como vicepresidente primero; Elena Fort, Ferran Olivé, Joan Solé y Antonio Escudero como vicepresidentes; Josep Cubells como secretario y Tito Castro como tesorero.

El resto de vocales y miembros de la nueva Junta son: Xavier Puig, Josep-Ignasi Macià, Àngel Ruidalbas, Joan Soler, Xavier Barbany, Miquel Camps, Josep Maria Albert, Sisco Pujol, Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolás y Jaume Santiveri. "Endavant, president", cerró Cubells antes de dar paso al nuevo mandato.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y representantes institucionales y deportivos del club, entre ellos los entrenadores Hansi Flick, Pere Romeu, Carlos Ortega, Javi Rodríguez y Ricard Ares.

El presidente interino durante estos meses y a partir de ahora, de nuevo, vicepresidente primero, Rafa Yuste, protagonizó uno de los discursos más personales del acto y reivindicó el papel institucional desempeñado desde marzo. "Ha sido un motivo de mucho orgullo ser presidente, no se han hecho largos estos cinco meses", afirmó. Yuste definió a Laporta como "familia" y "un líder, un luchador, un hombre duro y muy generoso".

Ya como presidente en posesión del cargo y visiblemente emocionado, Joan Laporta tomó la palabra para reivindicar el vínculo personal y emocional que mantiene con el club y con Yuste. "El Barça son emociones y las vivo muy intensamente. Con Rafa nos conocemos desde los seis años, hemos vivido el Barça desde muchas emociones y situaciones", explicó. "Es un gran honor ser de nuevo presidente, es un gran reto. Muy importante en mi vida, porque quiero al Barça, a Catalunya y a los 'culers'", añadió.

"Estamos aquí porque nos sentimos orgullosos herederos de las esencias fundacionales de Joan Gamper, que sentó las bases de lo que yo diría que es la mejor obra deportiva del mundo", señaló el presidente, que ha reivindicado la continuidad del legado del fundador del club como eje identitario del proyecto actual.

Laporta ha subrayado que el Barça afronta esta nueva etapa "fuerte y determinado a seguir gobernando el club", apoyado en el respaldo de los socios y socias y en la implicación de trabajadores y ejecutivos de la entidad. "Notamos el apoyo de los socios y socias del Barça, que conocen, defienden y aman la fuerza de nuestro escudo y la grandeza de nuestra institución", afirmó.

El dirigente repasó un periodo 2021-2026 que ha definido como complejo, marcado por decisiones difíciles y cambios estructurales. "No fue fácil. Tuvimos que tomar decisiones dolorosas y gestionar situaciones complejas, pero resistimos. No nos rendimos", apuntó, asegurando que la estabilidad del club se ha sustentado en la "complicidad de una gran mayoría de socios".

En este sentido, defendió la respuesta del club ante las críticas recibidas en los últimos años. "Plantamos cara a actitudes injuriosas e insolentes. Superamos obstáculos, nos volvimos a levantar y volvimos a competir", señaló, añadiendo que el Barça ha recuperado su posición como "club respetado y admirado en el ámbito deportivo y como institución valorada en todo el mundo".

Insistió en que los próximos años serán "apasionantes" gracias a la consolidación institucional y económica del club y a la culminación del Spotify Camp Nou, que ha definido como "el epicentro del barcelonismo".

En el plano deportivo, Laporta reivindicó un modelo basado en "talento, compromiso, resistencia y resiliencia", extendido tanto al primer equipo como a las secciones profesionales, y ha agradecido el trabajo de los técnicos. Con mención especial para el entrenador Hansi Flick y para el director deportivo Deco, al considerar que su liderazgo ha reforzado el rendimiento del equipo.

"Con Hansi Flick en el banquillo y Deco en los despachos, el equipo está funcionando muy bien", ha afirmado, convencido de que el actual proyecto no se limita a un ciclo corto, sino que apunta a una etapa de crecimiento sostenido.

Laporta fue contundente al referirse a la defensa del club ante cualquier ataque externo o interno. "Los ataques a la reputación del club y a la dignidad de los socios siempre encontrarán una Junta con liderazgo firme. Barça es contra todo y contra todos. Defenderemos el Barça en cualquier circunstancia. Los jugadores lo hacen en el campo; nosotros, en los despachos, con orgullo y convicción", aseguró.

En su intervención, reivindicó también la dimensión global del club y su modelo de propiedad. "El Barça es propiedad de sus socios y socias, y eso es un valor diferencial fundamental", afirmó, defendiendo un modelo que ha definido como parte esencial de la identidad blaugrana.

Laporta situó también el crecimiento económico, la digitalización y la innovación tecnológica como pilares estratégicos del nuevo mandato, con especial atención a los contenidos audiovisuales y al desarrollo de nuevas plataformas del club.

Finalmente, estructuró el nuevo ciclo en tres grandes ejes: preservar la institución, reforzar la catalanidad del club y fortalecer el sentimiento de pertenencia de los culers en todo el mundo, además de proteger los valores del Barça.

"Seguimos siendo el mejor club multideportivo del mundo. Seguimos teniendo un equipo ilusionante. Seguimos siendo más que un club", concluyó Laporta, antes de cerrar con un llamamiento a la estabilidad institucional como condición imprescindible para culminar el proyecto del nuevo Spotify Camp Nou.

"Gamper dijo que ahora es cuando realmente empezamos. Nosotros seguimos adelante", ha finalizado antes de cerrar con un "Visca el Barça y visca Catalunya".