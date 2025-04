Joaquín Caparrós regresa al Sevilla "con más edad, pero con la misma ilusión"

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, se mostró "feliz y contento" por su regreso al club sevillista como sustituto del destituido Xavi García Pimienta y dejó claro que, aunque vuelve "con más edad", lo hace "con la misma ilusión", y que necesitarán unión para sacar adelante una situación que requiere ir "partido a partido".

"Gracias a todos por estar aquí y al presidente y todos por darme otra oportunidad. Me podéis ver la cara, estoy feliz y contento, como el primer día con Monchi y Roberto Alés. Tengo más edad, pero estoy con la misma ilusión", expresó Caparrós en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del Sevilla.

El técnico utrerano insistió en que vuelve a su "casa" y que lo hace "ilusionado de trabajar con una magnífica plantilla". "Ahora, hay que esperar que nos acompañen los resultados en este juego de fortuna, pero estoy convencido de que con todo el sevillismo va a venir todo eso", advirtió.

El nuevo preparador sevillista pidió ir "partido a partido". "Primero el Alavés, el más importante que hay en el campeonato. Terminará ese y vendrá otro. Ahora queremos ver un buen ambiente en el estadio, que apoyen a los jugadores, todos nos necesitamos y todos tenemos que poner de nuestra parte para enganchar a la afición", demandó Caparrós.

Este tiene claro que "ahora es el momento de sumar y de pensar todos en el escudo". "Somos el club que lleva el nombre de la ciudad, que quede claro eso, somos muy importantes en todo el mundo y con mucha gente que nos apoya. Tenemos que volver a conseguir ganar, a competir", subrayó el entrenador andaluz.

"Tenemos que ponernos un impermeable, ser todos una misma unidad, que es el Sevilla FC. Cuando termine esto hablaremos de otras cosas, pero ahora, Sevilla, Sevilla y Sevilla, escudo del Sevilla. Hay que demostrarlo más allá de decirlo", añadió al respecto.

De cara a lo que va a trabajar, el de Utrera dejó claro que "en función de cómo" vea a sus nuevos futbolistas empezarán "a trasladarles" lo que desean de ellos. "No sirve de nada llevar un guión, vamos a mirarles a los ojos e iremos viendo. Nuestros cinco sentidos están puestos en el Alavés, no podemos salirnos de esa situación, sería equivocarnos", recalcó.

"Todos tenemos un denominador común, que es nuestro escudo, además de nuestro templo, el Sánchez-Pizjuán. Tenemos que defender todo eso y estar unidos para sacar tres puntos ante un rival que también se juega lo suyo. Conseguir eso seguro que nos va a dar tranquilidad", sentenció Caparrós.

DEL NIDO CARRASCO: "CAPARRÓS LO DEJÓ TODO CUANDO LE LLAMÓ EL SEVILLA"

Por su parte, el presidente del club hispalense, José María del Nido Carrasco, remarcó que "las últimas horas" habían destacado "la predisposición para volver" del extécnico. "No me dejaba hablar cuando le llamé, venía ya sin dudar. Me gustaría darle las gracias, no deja de ser meritorio, lo dejó todo cuando le llamó el Sevilla FC", explicó, recordando que el nuevo técnico "tiene experiencia de sobra y aúna las cualidades para darle al equipo lo que necesita en este momento".

Sobre la destitución de Xavi García Pimienta, al que habían renovado en septiembre, puntualizó que estaban "convencidos de que era el ideal" y que le ampliaron el contrato porque entendían que "había que mandarle ese mensaje al grupo". "Ahora, no nos podemos permitir el lujo de perder cuatro partidos seguidos. Es un error, las cosas por su nombre, pero habría sido irracional continuar en el error, los resultados han provocado que se haya tenido que cortar", indicó, aclarando que "todo estaba previsto para cualquier tipo de situación contractual".

"Entiendo el enfado de la afición. Me ha tocado liderar esto en un momento complicado y sabíamos que todo esto podía pasar. La afición es soberana, tenemos una hoja de ruta marcada con los pasos y si hay que dar pasos atrás para seguir, los daremos. Estoy preparado para asumir todo esto", avisó Del Nido Carrasco.

Finalmente, el director deportivo, Víctor Orta, no escondió que "en el fútbol marcan los resultados" y que "pocos sobreviven en el Sevilla FC a cuatro derrotas seguidas". "Había que cambiar el rumbo porque insistir en el error es equivocarte dos veces. Hemos respaldado al entrenador en todo momento y ahora lo haremos con Caparrós", subrayó.

"Creo que Joaquín tiene un conocimiento milimétrico de la plantilla, pues hemos hablado mucho de ello, y una experiencia y capacidad que nos ha convencido. Creo nos va a hacer ganar en este esprint final de siete partidos, empezando por el Alavés. Esta plantilla no ha tocado techo y creo que con el nuevo entrenador podemos acabar la temporada mejor de lo que estamos ahora, estamos a tiempo de alcanzar el 'Top 10'", aseveró.