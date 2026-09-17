Joma presenta las ediciones especiales de la 'Top Flex' para ElPozo Murcia e Inter JP Financial FS

Joma ha presentado las ediciones especiales de la 'Top Flex' para ElPozo Murcia, y también para el Inter JP Financial FS. - JOMA

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha presentado dos nuevas ediciones especiales de su calzado más icónico, las zapatillas Top Flex, dedicadas a los equipos de fútbol sala de ElPozo Murcia Costa Cálida y al Inter JP Financial FS.

En la versión diseñada para ElPozo Murcia Costa Cálida, el calzado utiliza el color rojo como elemento principal e incluye detalles a contraste extraídos de su logotipo. Asimismo, el diseño incorpora patrones geométricos en tonos amarillo y blanco para aportar dinamismo al conjunto.

Por lo que respecta al modelo correspondiente al Inter JP Financial FS, la firma ha recuperado el color verde en un tono flúor deportivo asociado a la identidad del club. Esta renovación estética se completa con la suma de un patrón geométrico en color azul marino.

En el apartado técnico, la empresa ha mantenido la estructura base del modelo Top Flex mediante la inclusión de un 'upper' de piel provisto del sistema de ventilación VTS. Con este conjunto de elementos se busca asegurar el ajuste, la precisión, el control y el tacto con el balón.

La zona de la mediasuela está fabricada con material 'phylon' para favorecer la absorción del impacto y el retorno de la energía en la pisada. A su vez, la zapatilla integra una suela de caucho Durability orientada a proporcionar resistencia, agarre y seguridad durante la realización de giros y movimientos explosivos.