Jon Uriarte convoca elecciones a la presidencia del Athletic Club para el 8 de mayo

Archivo - El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte. - ATHLETIC CLUB - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha anunciado este martes que las elecciones a la Presidencia y a la Junta Directiva del club se celebrarán el próximo 8 de mayo en San Mamés, cesando la actual Junta Directiva en sus funciones el 29 de marzo, día en el que se formalizará el proceso electoral.

La Junta Directiva del Athletic Club, tal y como anunció el presidente, Jon Uriarte, en rueda de prensa, cesará en sus funciones el próximo 29 de marzo, fecha en la que se constituirá una Comisión Gestora que convocará de forma inmediata las elecciones a la Presidencia y al resto de la Junta Directiva, de acuerdo con el régimen electoral establecido en el Título V de los Estatutos del Club y en su Reglamento Electoral.

Así, el proceso electoral se desarrollará a partir del 29 de marzo, día en el que se publicará de la convocatoria electoral. Esta fecha marcará el inicio oficial del proceso.

A partir de ese día, se abrirá el plazo para que las personas interesadas en presentar candidatura a la Presidencia y a la Junta Directiva puedan iniciar los trámites correspondientes para la obtención de los avales.

Una vez publicada la convocatoria de elecciones, las personas que deseen presentarse a las elecciones podrán comunicarlo al club, presentando una solicitud promovida por, al menos, nueve personas que integrarán la posterior candidatura, y que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento Electoral, solicitando el inicio del proceso de presentación de avales.

"En el caso de que la solicitud cumpla los requisitos requeridos, la Junta Electoral ordenará habilitar la plataforma para la obtención de avales por medios telemáticos en el 'Txoko de Socios/as' de la página web oficial del club y podrá iniciarse la presentación de avales de forma presencial hasta las 18 horas del 18 de abril', apunta el comunicado emitido por la entidad rojiblanca.

El plazo de presentación formal y completa de candidaturas a Presidencia y resto de Junta Directiva se abrirá del 9 de abril y se prolongará hasta las 18.00 del 18 de abril. Así, antes de las 18 horas del 23 de abril, la Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas, dando paso al próximo 8 de mayo a la Celebración de las votaciones, en caso de que se proclame más de una candidatura válida.

La jornada electoral tendrá lugar en San Mamés, aunque los socios dispondrán igualmente de la posibilidad de ejercer su derecho al voto mediante correo postal o a través de la plataforma de votación telemática habilitada al efecto.