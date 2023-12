Jonatan Giráldez dejará el FC Barcelona Femení a final de temporada

Asegura no estar desgastado, sino "orgulloso y agradecido", y que se va para crecer

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona Femení, Jonatan Giráldez, anunció este lunes que no renovará su contrato, que termina a final de esta temporada, en la que podría aumentar su gran palmarés, y que no seguirá siendo técnico blaugrana en la siguiente campaña tras aceptar una oferta de fuera de Europa que le permitirá crecer a nivel profesional y personal.

"Comuniqué al club mi intención de no renovar mi contrato, consideré que el 'timing' que estaba utilizando pues permitía que el club se pudiese organizar con el mayor tiempo posible en el mes de diciembre, con siete meses de antelación, para que pudiesen buscar el mejor futuro para el primer equipo femenino", anunció en rueda de prensa, convocada casi de urgencia este pasado domingo.

El técnico gallego aseguró que la filtración, el pasado jueves, de que no renovaría le obligó a cambiar el orden personal que tenía en mente en cuanto a tomar y comunicar sus decisiones. "Me considero una persona muy ordenada, para mí las intenciones eran muy claras en cuanto a orden; comunicar primero al club, poder hablar con jugadoras y 'staff' y después pues con el tiempo que considerasen las personas responsables decidir cuándo se debería hacer oficial. Pero bueno, este orden ha sido diferente al que a mí me hubiese gustado", lamentó.

Así, este lunes, tras confirmar su salida al vestuario el pasado viernes y hablar con el club, explicó por qué no renovará y por qué tomó la decisión de abrir una nueva experiencia profesional. Además, confirmó que el club quería renovarle hasta 2026, y que la oferta le llegó en primera persona desde la presidencia, de boca de Joan Laporta.

"Sobre la renovación en el Barça, es cierto que teníamos, desde la llegada de Marc Vives (relevo de Markel Zubizarreta en la dirección deportiva), la confirmación sobre parte de la negociación, lo que tenía que ver conmigo, pero bueno había algunas cosas pendientes de 'staff', que debían también renovar sus condiciones", apuntó.

"Pero en este 'impasse' de tiempo recibo una propuesta de trabajo para irme y yo esa propuesta de trabajo, esa propuesta profesional, lo que hago en primer momento es comunicársela a cuatro personas --su mujer, Marc Vives, Xavi Budó (director de secciones) y Xavi Puig (directivo encargado del fútbol femenino)-- que son las personas responsables de todo el proceso, y en consecuencia al presidente también, para poder ser lo más transparente posible", prosiguió.

"Les pido tres o cuatro días para para tomar la decisión y al final lo que decido es no renovar con el Barça y aceptar esta propuesta. El motivo es que al final, cuando te llega una oferta de trabajo, pones en la balanza cosas buenas, cosas malas, qué cosas dejas de tener, qué cosas puedes ganar. Tomo la decisión por la inquietud que tengo desde el punto de vista personal y profesional de crecer, de intentar ser mejor persona, ser mejor profesional, tener más competencias, estar más preparado en la vida", se explicó.

"Con la edad que tengo, con 32 años y habiendo tenido la experiencia en el Barça, primero como entrenador asistente desde 2019 y las dos últimas temporadas y media como entrenador pues me hacen poner todo esto en contexto y también entendiendo que después de la paternidad a nivel familiar pues es un cambio que a nosotros tres nos puede ir muy bien. En un futuro seguramente lo agradeceré y pensaré que habrá sido la decisión correcta", ahondó.

Jonatan Giráldez llegó al banquillo del Barça Femení como primer entrenador en verano de 2021, tomando el relevo de Lluís Cortés. Desde entonces, el gallego ha sabido dar con la tecla para seguir con la evolución del equipo catalán y cosechando títulos, con una Liga de Campeones, dos Ligas, una Copa de la Reina y dos Supercopas de España.

Un gran palmarés del que se siente orgulloso. "Considero que soy un privilegiado, que soy un afortunado de poder estar aquí y lo que tengo que hacer es dar las gracias, dar las gracias en primer lugar al presidente porque, bueno, en primera persona y hace algunas semanas, incluso algún mes, me pidió en primera persona que quería que estuviese al menos hasta el final de su mandato, que renovase mi contrato hasta el 2026. Para mí fue muy importante ese momento", se sinceró.

Esa oferta de renovación era buena y se sentía valorado, pero finalmente optó por aceptar la propuesta que, de momento, no puede desvelar ni explicar, si bien todo apunta a que será en Estados Unidos. "La propuesta del club, y más cuando te la dice en primera persona el presidente, era muy buena. Mi intención no era chantajear ni buscar mejorar mis condiciones. Es una decisión profesional, familiar", aclaró.

"Tiene que ver con lo que voy a hacer como entrenador, con el crecimiento profesional. Por respeto a todos, quería decirlo lo antes posible ya visar en todo momento de la situación, ser transparente y evitar males entendidos. El Barça, el club, el escudo, está por encima de las personas. A lo largo de la historia en todas las secciones ha pasado de todo y el club está por encima de todo. Me consta que el proyecto del club es continuista y de seguir apoyando a una sección que funciona muy bien", argumentó.

Reiteró que la oferta de renovación "estaba a la altura" y estaba muy contento de esa oferta. "Se me valoraba. Era muy buena, muy atractiva, que valoraba mucho a mí y al resto de 'staff'. No hay dudas y mi intención era renovar, estaba todo bien. Nunca había valorado dejar el Barça. He tenido otras ofertas, pero no estaba buscando equipo. Estaba muy bien, tranquilo y contento, con esa decisión de poder renovar. Esta era mi posición previa (a la oferta que ha aceptado)", añadió.

LA SELECCIÓN NO ERA OPCIÓN

Giráldez aseguró que entrenar a la selección española femenina "nunca ha sido opción" pese a que Markel Zubizarreta, con quien tiene una gran relación de su reciente pasado común en Can Barça, esté ahora al frente de la dirección deportiva de la RFEF.

"He dicho que la oferta es de fuera de Europa, la RFEF está en Europa y no es el futuro. La selección no ha sido nunca una opción", aseguró el gallego, que no será quien releve --cuando la RFEF lo considere oportuno-- a Montse Tomé como seleccionador.

Por otro lado, negó irse "por dinero". "Cuando valoras una oferta profesional, si solo valorara el dinero me habría ido mucho antes porque he tenido ofertas superiores antes. Mi voluntad siempre ha sido el Barça. Pero cuando tomo decisiones en mi vida, valoro muchas más cosas. Quizá dentro de unos años valoraré otras cosas, pero en mi margen de crecimiento pongo en la balanza todo. Hay cosas que son más importantes más allá de lo económico", aportó.

Cuando termine su contrato, en junio de 2024, le gustaría ser recordado de la siguiente manera. "Me gustaría ser recordado como una persona que lo ha dejado todo en este club y le ha dedicado todo y más. Siempre he valorado a las jugadoras como las verdaderas protagonistas de lo que sucede. Que se pueda seguir apostando y construyendo y que haya formado parte del proceso me hace ilusión. Porque en 2019 era todo diferente. A nivel personal siento orgullo, y espero que de la otra parte de sienta lo mismo", concluyó.