Jonathan David jugará cedido en el Atlético esta temporada

Archivo - Jonathan David con Canadá - Ethan Cairns/Canadian Press via / DPA - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero canadiense Jonathan David jugará en el Atlético de Madrid durante la temporada 2026-27, ha anunciado este martes el club rojiblanco, que ha llegado a un acuerdo con la Juventus para la cesión del futbolista, que completará el ataque de los de Diego Pablo Simeone.

David, de 26 años, deja el club turinés después de solo una campaña, tras fichar en verano de 2025 procedente del Lille francés, y llega al Metropolitano después de anotar tres goles con Canadá en el pasado Mundial; es, además, el máximo goleador histórico del combinado norteamericano con 42 tantos.

Nacido en Brooklyn (Estados Unidos), muy pronto se trasladó a Haití, donde vivió hasta los seis años. Con esa edad, se mudó a la capital canadiense, Ottawa. Arrancó su aventura europea en el Gent belga en 2018, y sus 37 goles en dos temporadas llamaron la atención del Lille.

En total, permaneció cinco temporadas en el conjunto francés, disputando 232 encuentros, anotando 109 goles y repartiendo 31 asistencias, un tiempo en el que conquistó una liga y una Supercopa de Francia. Ya en 2025, recaló en la 'Vecchia Signora'.

"Habitualmente actúa como delantero centro, aunque su perfil va mucho más allá de su capacidad para finalizar las jugadas. Jonathan David destaca por su movilidad, su capacidad para asociarse con sus compañeros y su versatilidad en la parcela ofensiva", resaltó el Atlético.