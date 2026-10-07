Jorge Jesús ha "leído" el comunicado de Cristiano y se centra "en trabajar y en pensar en la selección"

Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo charlan durante un entrenamiento - Ricardo Rocha/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Portugal, Jorge Jesus, eludió opinar sobre el comunicado que emitió este martes el delantero Cristiano Ronaldo, en el que le acusaba de faltar a "su palabra" en varias ocasiones.

El veterano jugador de 40 años aseguró que abandonó la concentración del equipo días después de calentar y no jugar contra Noruega porque Jorge Jesus, que al parecer le había dicho que jugaría media hora cuando habían pactado que no lo haría, "faltó a su palabra" y quiso ofrecer de forma extensa todo el contexto de lo sucedido.

"Estuve en Leiria viendo el partido de la selección Sub-21. Ahora voy a leer el comunicado, no tengo nada que decir", expresó en un primer momento el veterano técnico desde su coche a última hora del martes e interpelado por la cadena portuguesa CMTV.

Posteriormente, ya este miércoles por la mañana, Jorge Jesus fue igual de parco en palabras, confirmando únicamente que ya había "leído" el extenso comunicado del futbolista de Madeira. "Y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en la selección", zanjó desde su automóvil a los medios.