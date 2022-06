Jorge Vilda: "Tenemos mimbres para hacer algo pronto, pero dadnos tiempo"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, insistió en que considera "una exigencia excesiva" el poner como favorita a España la Eurocopa de este verano pese a que "han cambiado mucho las cosas" desde el Mundial de 2019, aunque también dejó claro que tiene "máxima confianza" en sus jugadoras y que existen "mimbres" para lograr un éxito "pronto", pero que necesitan "tiempo".

"Es verdad que han cambiado mucho las cosas desde el Mundial de Francia, llegamos mejor que nunca hasta entonces y sacamos la sensación de que podíamos mirar a la cara a cualquiera. Ganamos el primer partido en la historia, se lo pusimos muy, muy difícil a Estados Unidos, y desde entonces han sido muchísimas noticias muy buenas, en lo individual y en lo colectivo", recalcó Vilda en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por Repsol, DAZN, Loterías y Apuestas del Estado y Unicaja Banco.

El técnico recordó que aquella cita "aumentó el nivel de las jugadoras", ayudado por "una federación volcada con el fútbol femenino en todo". "Todo eso tiene su resultado y ahora con el acuerdo económico por fin se pueden dedicar cien por cien al deporte. Toda esa suma es el gran nivel que tenemos ahora mismo. Vamos a la EURO con un gran equipo y con un grupo que se está preparando muy duro para dar guerra y competir contra cualquiera", apuntó.

En este sentido, aseguró que "llevando durante todo el año sintiendo y escuchando" que son claras candidatas al título continental. "Es una exigencia excesiva para un equipo y unas jugadoras que todavía deben cumplir hitos, que queremos hacerlos pronto. Pero todavía no hemos ganado ni una EURO y un Mundial y ya te están exigiendo ganar una", advirtió.

Vilda pidió no olvidar que hay selecciones como Alemania, Francia o Suecia a la que "nunca" les han ganado. "Otros compañeros me han dicho que no habían visto esa exigencia sobre ningún equipo. Que cualquier cosa de los resultados caiga sobre mí, pero que ellas jueguen. Tenemos mimbres para hacer algo pronto, pero dadnos nuestro tiempo", demandó.

Sin embargo, tiene "confianza máxima" en sus futbolistas, que "van a salir y ser ellas mismas" y que están avaladas por haber jugado "el doble de partidos" internacionales en los últimos cuatro años que en los anteriores cuatro. "Con esa experiencia un éxito está por llegar", señaló.

"Yo me guío más por lo que puedo ver en los entrenos y estoy muy contento por lo que estoy viendo. Lo que siento es que somos aspirantes, pero por bagaje histórico hay otras que son más favoritas. Alemania quizá no lleva el mejor equipo, pero es muy fuerte y antes de que ganase los Países Bajos en 2017 fue 24 años seguidos campeona. Francia llega con la mejor selección de siempre, Países Bajos es la vigente campeona y Suecia es subcampeona olímpica y es difícil de ganar. Todas tiene mucho nivel y siempre puede haber sorpresa", analizó Vilda sobre la EURO.

"DURA DECISIÓN" CON JENNIFER HERMOSO

Quien no podrá ayudar será la delantera Jennifer Hermoso, jugadora clave y que ha tenido que dejar la concentración por una lesión de rodilla. "Es el lado más amargo del deporte, imaginad la ilusión que tenía, pero venía con una lesión cuyos plazos no la permiten llegar. Sé que se va a recuperar y a salir de este varapalo", subrayó.

En este sentido, descartó que la madrileña se hubiese podido quedar en la concentración y haber tratado de participar más adelante. "Creo que los cálculos no están bien hechos en cuanto a las semanas", replicó ante la duda de si serían siete semanas y si se debía contar a partir de mayo que es cuando empezó a estar lesionada.

"Para el primer partido de la EURO quedan menos de cuatro semanas. La resonancia es donde se le diagnostica el esguince, que es casi de grado 3. Los plazos son los que son, hablaban que más adelante podría estar apta para competir, pero en esos supuestos no nos podemos mover por justicia deportiva y de grupo y se tomó esta dura decisión", zanjó.

La baja de Hermoso ha provocado la llegada de Claudia Zornoza, la ausencia quizá más sonada de la prelista de 28 que dio hace unas semanas. "Cada uno tiene su lista. Hemos llamado a 28, con Claudia 29, y todavía se quedan fuera jugadoras que por nivel podrían estar e incluso que podrían estar en la lista final. Eso dice mucho de la buena salud del fútbol femenino español. Cada día es más difícil, pero también me pone contento", admitió el seleccionador.

Este dará su lista definitiva "el 27 de junio". "Tengo 28 jugadoras de gran nivel y compitiendo por un puesto. Intentaremos hacer lo más justo en cuanto a nivel y con las que creamos que nos van a ayudar a ganar cada partido que va a ser una conquista. Cada día estamos muy pendientes y observamos muchísimo todos los detalles para que cuando lo hagamos, intentemos ser lo más justos y equivocarnos lo menos posible, sabiendo que nos podemos equivocar", detalló.

"EL SUEÑO" DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Preguntado por el marcado 'ADN' del Barça en la selección por la gran cantidad de jugadoras blaugranas en la lista y en el teórico once titular, aclaró que cuando "Patri Guijarro jugaba en el Collerense, Alexia Putellas en el Espanyol e Irene Paredes en el Athletic" también las seleccionaba. "Muchas de las jugadoras nacionales acaban en el Barça, pero han estado en nuestras categorías inferiores desde muy pequeñitas y han podido jugar de una forma que puede ser similar en filosofía", puntualizó.

También destacó "el sueño de todos" de poder disputar unos Juegos Olímpicos. "Cuando hablamos de esto, se nos encienden los ojos. Es algo por lo que luchamos día a día. Queremos escuchar el himno y vivir esa experiencia. Puede ser que tengamos una única oportunidad en nuestra vida y la queremos aprovechar", advirtió.

"Es muy complicado porque sólo hay dos plazas para 2024 porque Francia acude como anfitrión, pero parece que va a haber un cambio de formato y ya no será por lo hecho en el anterior Mundial que no nos parecía justo porque en 2019 nos elimina una selección que es otra confederación. Parece que podría ser un formato Liga de Naciones, donde los dos primeros irían. Nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador para que sea", recalcó.

Por otro lado, no escondió que con una liga "con menos equipos" podría haber más competitividad y "más jugadoras nacionales y que se apueste por la base y la gente joven", y celebró el acuerdo económico firmado por las jugadoras con la RFEF.

"No es quitarme un peso encima, es ya poderte centrar en lo importante, y quiero agradecer el esfuerzo de la RFEF porque nunca habíamos llegado así a una preparación porque a estas alturas era el momento de las negociaciones. Ahora, desde el primer día de concentración están centradas en entrenar, en coger buenas sensaciones y en el debut ante Finlandia. Ya está firmado y con una sonrisa en la cara", sentenció el técnico madrileño.