Josan Ferrández visita el Campus de Verano de la Fundación del Deporte Ilicitano

El capitán del Elche CF, Josan Ferrándezm ha visitado el Campus de Verano de la Fundación del Deporte Ilicitano. - FUNDACIÓN DEL DEPORTE ILICITANO

ELCHE (ALICANTE), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Elche CF Josan Ferrández, que será pregonero de las Fiestas de la ciudad ilicitana el próximo agosto, ha visitado a los jóvenes que participan en el Campus de Verano de la Fundación de Deporte Ilicitano, impulsora de la designación de Elche Capital Mediterránea de 2026 por ACES Europa.

El futbolista de Crevillente, que acaba de renovar su contrato con el club franjiverde para 2026-27, con el que jugará su décima temporada, ha aprovechado la visita de los participantes en el Campus de Verano al Molí del Real para acercarse a saludarlos en el Parque Municipal, principal 'pulmón' de la ciudad de las palmeras.

Con esta acción, Josan Ferrández ha vuelto a demostrar su compromiso constante con el deporte de la ciudad y con la Fundació del Deporte Ilicitano. La relación del futbolista con la entidad deportiva se ha mantenido viva a lo largo del tiempo a través de su implicación activa en distintos actos y eventos de la institución.

Asimismo, Ferrández ha cedido de forma continuada su imagen para respaldar las actividades de la fundación. Además de su figura mediática, el jugador ha aportado material deportivo destinado a la promoción y al desarrollo de las diferentes iniciativas que promueve la propia fundación.

Por su parte, la Fundación de Deporte Ilicitano ha deseado una temporada llena de éxitos profesionales al jugador del conjunto ilicitano, que fue una de las figuras claves del equipo entonces entrenado por Éder Sarabia para lograr la permanencia en LaLiga EA Sports.