José Bordalás: "Cada partido es una historia, pero la Copa mostró el potencial que tiene el Atlético"

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, recordó que el Atlético de Madrid, su rival este domingo en la jornada 27 de la LaLiga EA Sports, ya demostró "el potencial que tiene" en la eliminatoria de Copa del Rey que tuvieron en febrero porque esta temporada cuenta con "la mejor plantilla de su historia", aunque cree que este próximo partido será otra "historia".

"Cada partido es una historia y diferente. En Liga estuvimos cerca de sacar un buen resultado y tuvimos diferentes problemas en ambos partido para confeccionar el 11. El Atlético de Madrid no tiene ese problema y de ahí la diferencia. El resultado de Copa muestra las dificultades y del potencial que tiene el Atlético", dijo Bordalás este viernes en la rueda de prensa previa a este derbi liguero.

El técnico 'azulón' insistió en el potencial del club rojiblanco gracias a contar con "la mejor plantilla de su historia", algo que le ha hecho a estas alturas de la temporada estar "vivo en las tres competiciones y con opciones de poder ganarlas". "El Getafe tiene unos objetivos y el Atlético de Madrid tiene el de pelear por la Champions, la Liga y la Copa. Hay una diferencia abismal, por lo tanto, son diferentes objetivos", manifestó.

Ante un posible bajón físico del conjunto colchonero por la eliminatoria de Liga de Campeones ante el Real Madrid, el entrenador alicantino no cree que sea problema porque "tiene alternativas" y "jugadores diferenciales en todas las líneas", y tampoco ve que se vaya a despistar por la vuelta de los octavos de final del miércoles. "Va a ser un partido dificilísimo; además, su entrenador es un magnífico entrenador que no deja que sus jugadores se centren en otra cosa, ni en otro partido que no sea el partido contra el Getafe el próximo domingo, no tengo ninguna duda", afirmó.

"Su entrenador conoce mejor que nadie su plantilla. Alineará al once más competitivo al que considere teniendo en cuenta el tema de las tarjetas, el tema de los partidos que le vienen. Pero es un 'equipazo', es el mejor equipo de su historia y tiene jugadores de primer nivel. Tenemos que hacer un partido perfecto, lo sabemos, o por lo menos estar cerca de ser un partido perfecto, y con el apoyo de nuestra afición", admitió Bordalás.

El partido se disputará a las 14.00 horas en el Coliseum, un horario que "es cuanto menos llamativo" para el técnico 'azulón'. "Llevamos ya, si no me equivoco, 5 o 6 partidos a esta hora y, además, salió el siguiente también a las 14.00.. En fin, aceptarlo y confianza en que nuestra afición esté de nuevo a pesar de que el tiempo no acompañe. Les estamos tremendamente agradecidos porque va a ser un factor diferencial nuestra afición en el partido del domingo", deseó.

El equipo del sur de Madrid viene de mantener una dinámica bastante positivo donde "a principio de año empezaron a llegar los resultados muy buenos", aunque se han visto empañados por las dos últimas derrotas. "El equipo sigue trabajando con la misma ilusión, energía e intensidad. Está unido y todos sabíamos las dificultades que íbamos a tener este año para conseguir el objetivo. Estamos trabajando al máximo para conseguir el objetivo de este año, que es conseguir cuanto antes la permanencia, que no va a ser sencillo", señaló.

Sobre las bajas de su equipo para este partido no quiso confirmar el regreso de Omar Alderete a la convocatoria; y se refirió a la situación del delantero Borja Mayoral y del centrocampista Luis Milla. "Borja lleva más tiempo en activo que Luis. Milla ha sufrido una lesión de cierta importancia, pero ha estado menos tiempo parado; a Borja le está costando más, pero ambos están en la dinámica de equipo y en función de las exigencias, pues adoptaremos un once u otro", aseveró tras confesar que "los buenos siempre caben en un once".