José Bordalás: "Hay una diferencia abisma entre Barça y Getafe pero vamos con ilusión"

El técnico azulón desea que Lamine Yamal juegue el domingo: "Nos hace disfrutar a los amantes del fútbol"

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha advertido este viernes de la "diferencia abismal" entre su equipo y el FC Barcelona, al que se enfrentará el domingo a las 21.00 horas en el Estadi Johan Cruyff, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, aunque confía en que sus jugadores puedan competir con "ilusión" y "valentía" frente a un rival de "nivel máximo".

"Somos conscientes de que la diferencia es abismal, por todo: por historia, por presupuesto, por plantilla, en cuanto a número y nivel de jugadores. Con respecto al Getafe hay una diferencia abismal, lo sabemos, pero nosotros siempre tenemos el máximo respeto a todos los rivales", subrayó en rueda de prensa.

Pese a esa distancia, Bordalás remarcó que afrontan el choque con confianza. "Sabemos que va a ser muy complicado, muy difícil, pero estamos con esa ilusión. Los jugadores vienen trabajando bien y lo afrontamos con el máximo respeto, pero con la máxima ilusión", añadió.

El técnico destacó también el gran inicio de curso de su equipo, cuarto en la Liga con tres victorias y una derrota, a tan sólo 1 punto del Barça, segundo. "Hemos tenido un buen comienzo de campeonato, estamos contentos y eso nos ha dado tranquilidad para preparar este partido, que sin duda es, si no el más difícil, de los más difíciles del año y del campeonato", avisó.

Por otro lado, el técnico valoró la evolución táctica del Getafe. "El equipo se ha adaptado bien al nuevo sistema. Los entrenadores debemos adaptarnos a los jugadores que disponemos. Apostamos por un dibujo, pero la idea no se modifica. Estamos preparados no solo para cambiar de un partido a otro, sino durante el mismo encuentro", explicó.

En cuanto a las opciones de volver a Europa la siguiente temporada, no quiso correr tanto y optó por ser prudente. "No miramos el pasado, estamos al 100% en el partido contra el Barça. Una Liga es muy larga y recién ha comenzado. Si acabase mañana seguro que hablaríamos de una grandísima temporada y posiblemente estaríamos en Europa, pero queda muchísima Liga", comentó.

Puso como ejemplo la irregularidad del fútbol. "El Valencia nos ganó con solvencia, 3-0, y la semana siguiente perdió en Barcelona con un resultado contundente. Los elogios se convierten en crítica en pocos días. Esto es el mundo del fútbol y el que no lo entienda está en un error", recordó.

Sobre el rival, elogió la plantilla que dirige el alemán Hansi Flick. "El Barça está en un gran estado de forma, con individualidades increíbles, con mucho talento, con jugadores de primer nivel... Sabemos que va a ser muy difícil, pero lo afrontamos con la tranquilidad de que el equipo está trabajando bien", afirmó.

También insistió en que el escenario, finalmente el Estadi Johan Cruyff, no cambia el desafío. "Da igual el estadio en el que se juegue, el Barça tiene un nivel máximo y un potencial máximo. Lo bonito es el nombre de Johan Cruyff, un referente para mí y para muchísima gente", señaló.

Preguntado por la posible ausencia por lesión de la estrella 'culer' Lamine Yamal, Bordalás aseguró que no lo ve como un alivio. "Ojalá juegue Lamine y podamos disfrutar de su juego. Intentar minimizar sus virtudes es difícil, pero jugadores como él hacen disfrutar a los amantes del fútbol y yo no soy una excepción, aunque sea el entrenador rival", expresó.

Por último, avisó de la exigencia del duelo. "En el partido contra el Barça tenemos que estar muy centrados. Es un rival de un nivel altísimo y cualquier despiste te penaliza. No tenemos preparado nada especial, lo más especial es que juegues como sabes hacerlo, sacar tus virtudes sin complejo, con valentía y mentalidad ambiciosa", concluyó Bordalás.