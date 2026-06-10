José Bordalás renueva con el Getafe hasta 2028

José Bordalás, Getafe CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico español José Bordalás renovó este miércoles su contrato con el Getafe CF hasta 2028, para seguir ligado al conjunto del sur de Madrid después de nueve temporadas, con el aliciente de la disputa de competición europea con la Conference League.

"El Getafe Club de Fútbol y José Bordalás han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato por dos temporadas más, prolongando así su vinculación con nuestra entidad hasta junio de 2028", dice el cuadro azulón en su comunicado.

El preparador alicantino llegó a un acuerdo con el club para alargar el contrato que terminaba este verano, después de una complicada campaña en la que volvió a ganarse un merecido reconocimiento. Bordalás exprimió un equipo que no dio más de sí cuando en invierno empezó a coquetear con la zona de descenso.

Entonces, llegaron al Getafe los esperados refuerzos y el club fue hacia arriba hasta terminar séptimo. Por segunda vez, tras la 2018/29, Bordalás llevó al conjunto madrileño a competición europea, reto de la próxima campaña, compaginar tres competiciones, con la Copa del Rey y la obligación de permanencia en LaLiga EA Sports.

"José Bordalás es una de las figuras más importantes de la historia reciente del club. Desde su llegada al banquillo azulón en septiembre de 2016, el técnico alicantino ha sido el gran artífice de algunos de los mayores éxitos deportivos del club", añade la nota, repasando esos logros con el alicantino.

Bordalás devolvió al 'Geta' a Primera en su primera campaña, en la temporada 2016/17, y después consolidó al club en la Liga hasta alcanzar un histórico quinto puesto en la temporada 2018/19. El club madrileño llegó al año siguiente a octavos de final de la Liga Europa. Tras su regreso al Coliseum en 2023, una temporada estuvo en el Valencia, Bordalás afianzó de nuevo al club azulón en Primera.