José Luis Sánchez Vera, nuevo entrenador del Madrid CFF

El entrenador español José Luis Sánchez Vera se convirtió este jueves en el nuevo entrenador del Madrid CFF tras la destitución de Javier Aguado pocos días después de encajar un 12-1 ante el FC Barcelona Femení durante la jornada 15 de la Liga F Moeve, según informó el equipo madrileño.

"La familia del Madrid CFF da la bienvenida a José Luis Sánchez Vera y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del primer equipo de la familia más grande de fútbol femenino", comunicó el conjunto a través de un comunicado.

El técnico madrileño regresa a la Liga F Moeve seis meses después de dejar el banquillo de la Real Sociedad y con el equipo en octava posición con 23 puntos y vivo en la Copa de la Reina, ya que el próximo 4 de febrero jugará frente al Costa Adeje Tenerife en los cuartos de final.

Además, Sánchez Vera cuenta con un "destacado palmarés" de todos los equipos que ha dirigido. Al frente del Atlético de Madrid Femenino, se proclamó campeón de Liga en la temporada 2018-2019, firmando además la mejor primera vuelta de la historia del club, y también conquistó la Supercopa de España en 2020. Posteriormente, asumió la dirección del Levante UD Femenino, logrando la clasificación para la fase previa de la Liga de Campeones Femenina y el subcampeonato de la Supercopa de España.

"El nuevo entrenador del primer equipo dirigirá su primer partido oficial defendiendo nuestros colores el próximo sábado a las 18:30 horas, en Ipurúa, frente a la SD Eibar Femenino", concluyó la nota de prensa del equipo madrileño.