José Mourinho, tras su clasificación agónica en la Champions: "Esto para el prestigio del Benfica es fantástico"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del SL Benfica, José Mourinho, ha descrito como algo "fantástico" su clasificación para el 'playoff' de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones, gracias a un gol de su portero Anatoliy Trubin en el tiempo añadido para batir por 4-2 al Real Madrid en la octava y última jornada de la liguilla previa a las eliminatorias.

Tras ese agónico desenlace en el Estadio Da Luz, se mostró emocionado este miércoles cuando habló con Movistar Plus+. "Normal. Yo pienso que es merecido, merecidísimo. Kylian, dos oportunidades y dos goles; si no, el resultado sería diferente. Para Benfica es un prestigio increíble obviamente ganar al Real Madrid. No jugaban en contra desde los años fantásticos de finales entre Benfica y Madrid. Tantos y tantos años los dos equipos en la Champions y no se encontraban nunca", recordó Mourinho.

"Esto para el prestigio del Benfica y para el de los jugadores es fantástico. Ya sabemos que en la próxima [ronda] nos toca o Madrid de nuevo o Inter. Yo prefiero... No puedo decir uno u otro porque ir a Madrid me gusta mucho y no voy nunca e ir a Milán me gusta mucho y no voy nunca. Ver amigos como hoy es siempre un placer. Y obviamente que Madrid e Inter son equipos para ganar la Champions y nosotros somos un equipo que como máximo puede hacer una cosa increíble como hemos hecho hoy", subrayó.

Luego admitió que no estaba al corriente de la diferencia de goles que antes del cuarto gol estaba dejando fuera de la competición a su equipo. "Yo cuando hago los últimos cambios, pienso que estamos cualificados y cuando hago los cambios de Antonio [Silva] e Ivanovic es porque el 3-2 es para aguantar. Después, pocos segundos después, me dicen que no", dijo.

"Después se mete otra vez a atacar y tenemos la suerte de un balón parado que Trubin, con dos metros, realiza un gol fantástico, un gol histórico, un gol con el que el estadio casi se cae abajo. Pienso que muy es merecido para nosotros. No hay interés en el futuro, pero por la noche de hoy pienso que es muy merecido", repitió Mourinho finalmente.