Jude Bellingham, nuevo embajador Laureus

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid y la selección inglesa Jude Bellingham fue anunciado este jueves como nuevo embajador de Laureus, tras su visita a Fútbol Más, un programa apoyado por la organización en Madrid que utiliza el fútbol para promover el bienestar mental, la inclusión y el liderazgo entre los jóvenes, según un comunicado.

Apenas unos días después de volver a los terrenos de juego tras una operación de hombro que retrasó su inicio de temporada, Bellingham se unió al movimiento Laureus como embajador, en su misión de utilizar el deporte para ayudar a los jóvenes a superar la violencia, la discriminación y la desigualdad.

El anuncio se realizó durante la visita de Bellingham a Fútbol Más, un programa apoyado por Laureus en Madrid, que utiliza el fútbol para promover el bienestar mental, la inclusión y el liderazgo entre los jóvenes. El centrocampista participó en una sesión con un grupo de 20 niños en la que realizaron actividades diseñadas para fomentar la confianza y el trabajo en equipo.

Fútbol Más opera en varios países de todo el mundo y es uno de los más de 300 programas deportivos en más de 40 países que cuentan con el apoyo de Laureus Sport for Good, una autoridad mundial en el sector del deporte para el desarrollo. Los programas que apoya empoderan a los agentes del cambio dentro de las comunidades de todo el mundo con conocimientos y buenas prácticas.

La relación de Bellingham con Laureus comenzó en 2024, cuando ganó el premio Laureus World Breakthrough of the Year -descubrimiento del año- tras una destacada temporada de debut con el Real Madrid, un galardón que le entregó el tenista Carlos Alcaraz.

El futbolista, de 22 años, se une a una serie de talentos futbolísticos de talla mundial que ya forman parte de la familia Laureus, entre los que se encuentran Luis Figo, Ruud Gullit, Alessandro Del Piero, Paulo Dybala, Juan Mata, Georgia Stanway y Raúl González.

"Me siento orgulloso de convertirme en embajador de Laureus y unirme a un movimiento global de deportistas que quieren marcar la diferencia, utilizando su posición para inspirar y apoyar a los jóvenes de todo el mundo. Todos creemos en la misión que Nelson Mandela encomendó a los deportistas: que 'el deporte tiene el poder de cambiar el mundo'", valoró el jugador en declaraciones compartidas por Laureus.

El futbolista confesó que el deporte "ha cambiado" su vida, por lo que "es el momento perfecto" para unirse al equipo Laureus. "Laureus Sport for Good demuestra que, más allá del terreno de juego, el deporte es una herramienta para fomentar la confianza, la resiliencia y cambiar la vida de los jóvenes de todo el mundo", defendió.

"La sesión de hoy con los niños de Fútbol Más ha sido un gran ejemplo del poder del deporte en acción. Los niños están aprendiendo habilidades para la vida a través del fútbol -confianza, respeto, trabajo en equipo- y eso es algo que quiero ayudar a promover con Laureus. Espero que esto sea solo el comienzo de un largo viaje juntos", agregó.

Por su parte, Raúl González, miembro de la Academia Laureus, elogió a Bellingham como "un gran futbolista" y "un modelo a seguir". "La camiseta '5' y el nombre de Bellingham la llevan niños no solo de esta ciudad, sino de todo el mundo, y su decisión de elegir Laureus demuestra que se toma muy en serio esa responsabilidad. Su madurez, sus valores y su deseo de devolver lo que ha recibido lo convierten en la persona perfecta para Laureus", concluyó.