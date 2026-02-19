El Juez Único anula la suspensión del Rayo-Oviedo y LaLiga responde que la RFEF no tiene competencias revisoras

Archivo - Estadio de Vallecas - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol estimó de manera parcial la reclamación del Real Oviedo, declarando nula la suspensión de su encuentro contra el Rayo Vallecano y dejando sin efecto la nueva fecha decida por LaLiga, mientras la patronal respondió que la RFEF "no tiene competencias revisoras".

Según informó este jueves 'Iusport', la resolución del Juez Único anula la suspensión hace dos semanas del encuentro de la jornada 23 de LaLiga EA Sports y deja sin efecto la fecha de 4 de marzo para su disputa. El Juez Único declara la "ineficacia competicional" de la decisión adoptada por LaLiga, al considerar que la patronal carece de habilitación normativa para suspender partidos, potestad que corresponde a los órganos de la RFEF.

Además, el Juez Único también rechaza la existencia de fuerza mayor para suspender el encuentro y, en consecuencia, el partido se considera "no celebrado" a efectos federativos y se remite el expediente al Comité Disciplinario de la RFEF. Por otro lado, la resolución desestima la petición del Real Oviedo de dar el partido por perdido al Rayo Vallecano con resultado de 0-3.

LaLiga respondió con un contundente comunicado y contrario al Juez Único, y apuntó que la RFEF "no tiene competencias revisoras". "LaLiga desea manifestar que la resolución dictada por el Juez Único de competiciones profesionales de la RFEF se aparta del marco jurídico vigente en materia de organización de las competiciones profesionales, consolidado por la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1440/2025, de 16 de octubre, y por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2024, firme desde el 17 de diciembre de 2025, y que ha sido aceptado tanto por la propia RFEF como por sus servicios jurídicos", afirmó LaLiga en un comunicado.

De acuerdo con este marco jurídico, LaLiga tiene "la competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos de la competición que organiza". Igualmente "la suspensión de encuentros", forma parte de la organización del campeonato. "En esta materia, la RFEF no tiene competencias revisoras sobre las decisiones adoptadas por LaLiga", avisó.

Por otro lado, la patronal insiste que la suspensión el partido hace dos semanas se decidió "tras recibir un informe técnico que concluía que el estado del terreno de juego no reunía las condiciones adecuadas para la disputa del encuentro, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todos los participantes".

"La nueva fecha del partido ha sido fijada tras dar audiencia a ambos clubes, que trasladaron sus preferencias, así como a la propia RFEF. En el marco jurídico actual, LaLiga ha venido adoptando de forma habitual decisiones de suspensión y fijación de nuevas fechas en la competición profesional, con la conformidad de la RFEF, práctica que la resolución del Juez Único ahora desconoce", añadió.

Por ello, LaLiga apunta que "interpondrá recurso contra esta resolución, con plena confianza en que será anulada". "LaLiga reitera su compromiso con la integridad de la competición y con la seguridad de todos los participantes, y continuará ejerciendo las competencias que legalmente le corresponden en defensa del fútbol profesional español", terminó.