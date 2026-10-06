Junior Firpo, baja en el Betis por una lesión muscular

Archivo - El lateral izquierdo Junior Firpo disputando un partido con el Real Betis. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo del Real Betis Junior Firpo será baja por una lesión muscular en el aductor izquierdo, después de sufrir unas molestias en la derrota de República Dominicana frente a Haití (1-4) de la Liga de las Naciones de la CONCACAF.

"Junior Firpo sufrió unas molestias en el partido de la República Dominicana frente a Haití. Las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del club han confirmado que padece una lesión muscular en el aductor izquierdo. Su incorporación al grupo dependerá de su evolución", expresó la entidad en un comunicado.

Así, el jugador dominicano apunta a baja para el encuentro de este domingo (18.30) del conjunto bético frente a CA Osasuna en el Estadio La Cartuja, y se suma a la ausencia de Aitor Ruibal.