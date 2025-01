La Junta valida la candidatura de Florentino Pérez a renovar la presidencia del Real Madrid

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral del Real Madrid se reunió y votó este viernes para proclamar "válida" la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del club blanco hasta 2029.

"No se reclama preaval bancario al no estar obligada a ello la citada candidatura a tenor de lo dispuesto en el artículo 40, apartado C, punto 5 de los Estatutos Sociales del Real Madrid CF", añade el comunicado en la web oficial del club.

El Real Madrid anunció el pasado dos de enero el inicio del proceso para las elecciones a la presidencia del club. Después de la Junta Directiva del día siete, la candidatura de Florentino ve la luz verde hacia una nueva etapa en el cargo.

Florentino salió reelegido presidente por última vez en abril de 2021 después de presentarse únicamente su candidatura a presidir la entidad y afrontó así su sexto mandato al frente del Madrid. El también presidente de ACS, de 77 años, presidió la entidad blanca desde 2000 a 2006, año en que dimitió, antes de regresar en 2009.

Desde aquel año 2000, Florentino suma 65 títulos al frente del club blanco: 37 de fútbol (7 Copas de Europa, 7 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 7 Ligas, 3 Copas del Rey y 7 Supercopas de España) y 28 de baloncesto (3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 8 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España).