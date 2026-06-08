Jürgen Klopp es nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico

Archivo - Jürgen Klopp - Europa Press/Contacto/Alan Martin - Archivo

LONDRES, 8 Jun. (dpa/EP) -

El entrenador alemán Jürgen Klopp ha sido nombrado Comendador Honorario de la Excelentísima Orden del Imperio Británico (CBE) por el rey Carlos III del Reino Unido, confirmó este lunes la agencia del técnico, Sportfive.

Este galardón reconoce sus servicios al fútbol y a la comunidad del Liverpool, último club que dirigió antes de incorporarse a la organización deportiva de la compañía de bebidas energéticas Red Bull. El Gobierno británico lo anunció por primera vez en febrero, pero el nombramiento quedó oculto entre una lista general de condecoraciones.

Se desconoce si el técnico alemán, de 58 años, que ganó una Premier League y una Liga de Campeones en su época como entrenador del Liverpool, entre 2015 y 2024, ya recibió la medalla que acompaña a la orden.

Previamente, Klopp dirigió a los clubes de la Bundesliga Mainz y Borussia Dortmund. Con este último ganó dos títulos ligueros, además de una copa y dos supercopas de Alemania.

Los ciudadanos no británicos solo pueden recibir versiones honoríficas de estas condecoraciones británicas. La neerlandesa Sarina Wiegman, que dirigió a la selección femenina de fútbol de Inglaterra a la conquista de dos títulos de la Eurocopa, es Dama Honoraria.