La justicia argentina incauta 10 000 dispositivos en un operativo contra la piratería en colaboración con LaLiga

La justicia argentina se incauta 10 000 dispositivos en un operativo contra la piratería en colaboración con LaLiga. - LALIGA

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La justicia argentina ha llevado a cabo un operativo de alto impacto contra una estructura dedicada a la importación, distribución y venta masiva de dispositivos TV Boxes modificados, cargados con aplicaciones ilegales como Magis TV o XuperTV y, en colaboración con LaLiga, se ha incautado de cerca de 10 000 dispositivos e identificar a ocho sospechosos.

Estos presuntos responsables abastecían el mercado local trayendo el material directamente desde China y Paraguay. LaLiga ha participado desde el inicio aportando inteligencia técnica, trazabilidad de señales y evidencia crítica para avanzar sobre los distribuidores locales. En la acción judicial también han participado DirecTV, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual y ENACOM, organismo que ha colaborado activamente durante los allanamientos y en la verificación técnica de los equipos.

Asimismo, la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección de Investigaciones DDI San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires han participado en la ejecución de las medidas.

El operativo ha contado con la colaboración de Mercado Libre, entidad que ha realizado un análisis profundo sobre su plataforma para interrelacionar datos de vendedores del mundo digital con información del circuito físico.

Este trabajo de investigación ha permitido identificar a más de 500 vendedores de dispositivos ilegales y aportar información crítica para el desarrollo del caso.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha señalado que la piratería audiovisual no es un delito menor ni una práctica aislada, sino que se trata de crimen organizado con logística internacional, financiación y capacidad de daño sobre toda la industria. "Estos dispositivos y aplicaciones ilegales ponen en riesgo directo a los usuarios, con uso de sus datos, sus dispositivos y su seguridad digital", subrayó Tebas.

Al mismo tiempo, la justicia investiga los detalles técnicos de los TV Boxes, debido a que estas aplicaciones ilegales también operaban como 'malware' con capacidad para recolectar datos personales, comprometer dispositivos conectados y afectar la seguridad digital de los usuarios.

Argentina representa un mercado de gran relevancia en cuanto a TV Boxes en América Latina, con un flujo total estimado que ronda el millón y medio de unidades anuales, aunque menos de la mitad ingresaría por canales declarados ante la aduana.

Estos equipos se venden por alrededor de 50 dólares por unidad precargados con aplicaciones ilegales y, según las investigaciones judiciales, estas redes mueven al menos a 8 millones de suscriptores, y con un potencial de alcanzar los veinte millones de usuarios en toda la región.