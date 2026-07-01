Justin de Haas ficha por el Valencia hasta 2030

Archivo - El central neerlandés Justin de Haas, en su etapa en el FC Famalicao portugués ante el Oporto. - Europa Press/Contacto/Miguel Lemos - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central neerlandés Justin de Haas se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Valencia CF, club con el que llega a un acuerdo hasta 2030, tras finalizar su vinculación con el FC Famalicao portugués, según un comunicado.

"El defensa central de Países Bajos firma por las próximas cuatro temporadas tras finalizar su vinculación con el FC Famalicao, equipo con el que se ha consolidado como uno de los jugadores más relevantes de su posición en la Liga de Portugal desde su llegada en 2023", informó la entidad valencianista.

En la temporada 2025-26, en la que el conjunto luso finalizó en quinto lugar, De Haas disputó 33 partidos, todos ellos como titular, completando los 90 minutos, y aportando 6 goles. Además, el nuevo futbolista del Valencia se formó en las canteras del AZ Alkmaar, el PSV y el Dinamo de Zagreb, antes de dar el salto al fútbol profesional en Croacia con el NK Lokomotiva Zagreb en el verano de 2021.

El Valencia incorpora a un central de 26 años que "destaca por su capacidad para iniciar el juego desde el perfil izquierdo de la zaga, así como su eficacia en acciones defensivas", con una estatura de 1,94 metros. "Es un central moderno capaz de aportar fiabilidad, solidez, equilibrio y progresión a la línea defensiva", zanjó el comunicado.