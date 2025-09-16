Juventus y Dortmund se neutralizan en un loco partido

Union Saint-Gilloise y Qarabag dan la sorpresa frente a PSV y Benfica

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Juventus, con un Dusan Vlahovic letal, ha salvado este martes un empate en un loco partido ante el Borussia Dortmund (4-4), con ocho goles en la segunda mitad, en una primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones en la que el debutante Royale Union Saint-Gilloise dio la sorpresa al golear al PSV Eindhoven (1-3) y en la que el Qarabag remontó un 2-0 al Benfica (2-3) para lograr su primera victoria en la máxima competición continental.

El 0-0 al descanso en el Allianz Stadium de Turín no hacía presagiar lo que ocurriría en los segundos 45 minutos, donde la 'Vecchia Signora' neutralizó hasta en tres ocasiones la ventaja alemana. El delantero serbio Dusan Vlahovic se erigió como en la figura clave del choque, al anotar dos goles y proporcionar una asistencia, la que permitió a Lloyd Kelly sellar el empate definitivo en el minuto 96.

Karim Adeyemi fue el encargado de romper las hostilidades e inaugurar el marcador a los 52 minutos. En cinco minutos locos, el turco Kenan Yildiz empató el encuentro (min.63), Felix Nmecha dio la réplica (min.65) y dos minutos después apareció Vlahovic por primera vez (min.67).

Los tantos de Yan Couto (min.74) y Ramy Benzebaini (min.86), este último de penalti, aventuraban una cómoda victoria de los de Niko Kovac, pero todo saltó por los aires en el descuento. El balcánico apareció para anotar el segundo en su cuenta particular en el 94, y en el 96 cedía el balón para que Kelly estableciese el 4-4.

Mientras, en el Philips Stadion, el Royale Union Saint-Gilloise, que se estrenaba en la máxima competición continental, sorprendió a domicilio al PSV. Ya a los nueve minutos, el canadiense Promise David adelantó al conjunto belga desde el punto de penalti, y en el minuto 39 Anouar Ait El Hadj, en una magnífica jugada, se encargó de incrementar la renta.

En la reanudación, el equipo de Peter Bosz trató de recortar distancias, pero el cuadro visitante sentenció la contienda en el 81 con otro tanto de Kevin Mac Allister, hermano del internacional argentino Alexis Mac Allister. Ya en el 90, Ruben van Bommel, hijo del excentrocampista del Barça Mark van Bommel, puso el 1-3 definitivo.

También el Benfica sufrió el 'sorpasso' del Qarabag en Lisboa, un duelo que dominaba 2-0 al cuarto de hora y que finalmente se le acabó escapando. Los tantos del argentino Enzo Barrenechea y el griego Vangelis Pavlidis (min.6 y 16) apuntaban a un duelo plácido de los portugueses, pero Leandro Andrade inició la remontada.

El delantero caboverdiano anotó el primero del cuadro azerí en el minuto 30 y con el 2-1 se marchó el partido al descanso. En el 48, el colombiano Camilo Durán igualó el choque, y ya en el 86 el ucraniano Oleksii Kashchuk consiguió darle la vuelta.