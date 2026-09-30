Kane elogia a Gordon: "A veces fichar por un gran club te da más fe en ti mismo"

Archivo - Anthony Gordon celebra con Harry Kane un gol en el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

PRAGA 30 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El capitán de la selección inglesa de fútbol Harry Kane elogió a sus compañeros Anthony Gordon y Trent Alexander-Arnold, futbolistas del FC Barcelona y del Real Madrid respectivamente, y del primero recordó que "a veces fichar por un gran club te da más fe en ti mismo" y del segundo que es "un jugador fantástico".

Kane, máximo goleador histórico de Inglaterra, sentenció la victoria de este martes por 0-2 ante Chequia en la Liga de Naciones después de que Gordon rompiera el empate al rematar de cabeza un magnífico centro de Alexander-Arnold justo tras el descanso. El extremo de 25 años ha marcado en sus tres últimos partidos internacionales y el delantero del Bayern considera que su paso del Newcastle al FC Barcelona le ha ayudado a alcanzar un nuevo nivel.

"Creo que, a veces, fichar por un gran club como ese te da más fe en ti mismo, más confianza. Sientes que tu lugar está en los escenarios más importantes y creo que ha trasladado eso a sus actuaciones con Inglaterra. Estuvo sensacional contra España el sábado y, de nuevo hoy, ha marcado la diferencia. Siempre buscaba la jugada directa y ser quien nos diera la ventaja, además de rematar de forma magnífica", subrayó Kane tras el choque.

El gol del futbolista blaugrana vino tras "un pase precioso" de Trent Alexander-Arnold, un futbolista que fue titular después de que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, le dejase fuera del último Mundial tras su flojo rendimiento en su primer año en el Real Madrid.

"Trent es excepcional. La precisión en los pases, el alcance de sus pases, los centros..., pero también hoy, en defensa, ha estado excepcional. Desde nuestro punto de vista, ya sabes que es un jugador fantástico y sólo tiene que mantener la cabeza baja y seguir trabajando duro", advirtió Kane.

El capitán de los 'Three Lions' remarcó que el lateral "hasta ahora ha estado genial en la concentración". "La forma en que ha entrenado, cómo se ha exigido a sí mismo y ha animado a los que le rodean, así que creo que le está demostrando al seleccionador que quiere estar aquí, que quiere formar parte de este equipo. Ha cuajado una actuación fantástica, veamos qué pasa en los próximos partidos", sentenció.