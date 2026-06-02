Kenny Dalglish está recibiendo tratamiento contra un cáncer

Archivo - Kenny Dalglish, en un evento del Liverpool FC. - Europa Press/Contacto/Alan Martin - Archivo

LONDRES, 2 Jun. (dpa/EP) -

El exfutbolista escocés Kenny Dalglish, de 75 años, ha revelado este martes que está recibiendo tratamiento contra un cáncer, emitiendo un comunicado de prensa tras haber comentado la noticia por error en redes sociales.

Leyenda de la selección de Escocia, del Celtic de Glasgow y también del Liverpool FC, aclaró lo sucedido. "Como ha indicado mi publicación involuntaria en redes sociales, actualmente estoy recibiendo tratamiento contra el cáncer", afirmó. "A diferencia de mi uso del móvil, el tratamiento va bien", bromeó Dalglish al respecto.

"Lo ideal habría sido que esto se hubiera mantenido en privado, porque así es como debe ser, pero mis nulas habilidades tecnológicas me han obligado a hacerlo público", dijo. "Obviamente, no era mi intención hacer público este asunto, por lo que agradecería que se respetara la privacidad de mi familia y la mía", añadió el exdelantero escocés.

"Como siempre, gracias al maravilloso personal médico que ha demostrado una atención y una discreción increíbles, no solo hacia mí, sino hacia muchas, muchas otras personas. Son un orgullo para todos", recalcó Dalglish, que en paralelo recibió ánimos de sus antiguos clubs.

El Liverpool, donde jugó y luego fue entrenador, le envió su "apoyo, mejores deseos y cariño". "El club también desea subrayar su petición de privacidad de cara al futuro", concluyeron los 'reds' en su comunicado.