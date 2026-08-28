Kily González dirigirá al Inter Miami de Leo Messi

Archivo - Leo Messi durante un entrenamiento del Inter Miami - Darryl Dyck/Canadian Press via Z / DPA - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El argentino Cristian Alberto 'Kily' González, exfutbolista del Real Zaragoza y del Valencia CF, dirigirá al Inter Miami de Leo Messi, ha confirmado el club estadounidense, sustituyendo al interino Guillermo Hoyos, que asumió el cargo de manera provisional tras la dimisión en abril de Javier Mascherano.

"Inter Miami CF anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Cristian Alberto 'Kily' González para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo. González asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo", confirmó el jueves la franquicia de Florida.

Además, afirmó que el también argentino Hoyos continuará "provisionalmente" hasta que se pueda incorporar González. La Major League Soccer (MLS) impuso a Hoyos una sanción de un partido horas antes de que se anunciara a su sucesor debido a que el equipo ha salido al campo con retraso en varias ocasiones recientemente; así, no podrá sentarse en el banquillo el sábado contra el Montreal.

González, de 52 años, dirigió hasta octubre de 2025 al Club Atlético Platense argentino. Anteriormente, fue técnico de Rosario Central y de Unión de Santa Fe. Como jugador, destacó en LaLiga española con el Real Zaragoza y, sobre todo, con el Valencia, con el que celebró el título liguero de 2002 y la Supercopa de España de 1999.

El Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, por detrás del Nashville SC, y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos oficiales. Su última victoria en la MLS se remonta al 25 de julio, cuando se impuso por 1-0 al Montreal, su rival precisamente este sábado.

De esta manera, Messi volverá a tener a un compatriota sentado en el banquillo. El jugador, de 39 años, tiene contrato hasta 2028, que es también la fecha de la próxima Copa América, momento en el que podría decidir retirarse con la selección argentina, subcampeona del mundo.