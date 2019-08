Klopp confirma la baja de Alisson para la Supercopa de Europa

Publicado 12/08/2019 20:08:34 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, confirmó que el portero brasileño Alisson Becker no podrá estar este miércoles en la Supercopa de Europa ante el Chelsea ya que estará de baja "varias semanas" por una lesión muscular.

El guardameta 'red' se lesionó en la pantorrilla el pasado viernes en la victoria ante el Norwich City en el inicio de la Premier League y el técnico alemán descartó su presencia para la pelea por el título continental.

"Es una lesión en la pantorrilla que obviamente le dejará fuera del equipo por un tiempo. No quiero hacer ahora un pronóstico exacto respecto a cuándo volverá, pero no será seguro el miércoles. Seguro que llevará un par de semanas y tendremos que ver", señaló Klopp en la web del club.

El alemán insistió en ser cauto. "Ya vi por ahí 'seis semanas' y cosas como esta, pero 'Ali' no se lesionó mucho en su carrera, así que me gustaría esperar un poco para ver cómo se desenvuelve en este proceso ahora, pero no estará listo para las próximas semanas", sentenció.

De este modo, este miércoles, en la Supercopa de Europa que acogerá Estambul, será el portero español Adrián San Miguel, fichado el pasado jueves, el que defienda la portería del Liverpool ante el Chelsea. El andaluz ya jugó el viernes en sustitución de Alisson, lesionado al final de la primera parte.