Klopp: "Es un marcador peligroso"

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, se mostró "muy satisfecho" con la actuación de su equipo ante el Villarreal (2-0) en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, pero avisó que se trata de un "marcador peligroso" al no haber podido lograr una renta mayor dado su dominio durante todo el encuentro disputado en Anfield.

"Me gustó todo, la manera de atacar, la manera de defender, teníamos que marcar y a eso salimos. Me gustó mucho la primera parte y ahí lo que más me gustó de ellos es que cuando sufren presión en un momento pueden salir y presionarte y suponen una amenaza", indicó sobre el Villarreal.

"Hicieron buenos pases en el centro y tuvimos que cubrir mucho por las bandas. Nosotros lo hicimos muy bien durante casi todo el partido. Un 2-0 está bien, se trata del descanso, nada más, ni más ni menos, es un marcador peligroso porque queda mucho trabajo y todavía no ha pasado nada", comentó el germano.

El técnico 'red' insistió en la idea de que deben pensar que es "un partido normal y van ganando 2-0 en el descanso". "Ahora hay que estar cien por cien centrados y mentalizados para jugar esa segunda parte como la primera. Como si no tuviéramos ventaja, va a ser un ambiente difícil, vamos a sufrir en La Cerámica contra estos jugadores, es un equipo que lucha por su técnico y tiene esa mentalidad", analizó.

"Repito", incidió Klopp, "es un buen resultado pero ganar 2-0 para llevar a la prórroga es algo que también pueden 'ver' ellos". "Hemos jugado muy bien pero en seis días volvemos a jugar y hay que prepararnos para estar listos", sentenció el entrenador del Liverpool.