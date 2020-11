Koeman: "He tenido 100 primeros días más tranquilos en otros clubes"

"Si hay un momento para reaccionar en LaLiga es ahora"

"Por amor al club, hay que ayudarlo"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha reconocido que ha tenido unos primeros 100 días como técnico, que cumple este sábado con el club azulgrana, "más tranquilos" en otros clubes, reconociendo que atraviesan "un momento delicado" y que hay que "ayudar" a la entidad ante los problemas económicos que sufre, y ha advertido de si hay un momento "para reaccionar" en LaLiga Santander es este domingo en el encuentro ante Osasuna en el Camp Nou (14.00 horas).

"Notas a mí mismo no me pongo, lo dejo en vuestras manos. Es un momento delicado en muchos temas, tenemos que trabajar bien y cambiar cosas cuando haya que cambiarlas. He tenido 100 días más tranquilos como entrenador en otros clubes. También es cierto que el tema COVID limita mucho", declaró en rueda de prensa.

A pesar de todo, se mostró "muy contento de estar aquí". "Sabemos que hay que ganar partidos. Nos quedan siete partidos hasta final de año, cinco en casa, y si hay un momento para reaccionar en el campeonato es hoy. Hay que recortar distancia con los equipos que están arriba", indicó.

Sobre su aceptación de la rebaja salarial, el técnico neerlandés apeló a "ver la situación económica del club". "Por amor al club y por muchas cosas que estamos viviendo, hay que ayudarlo. Así han sido mis comentarios hacia el señor Tusquets, que si puedo ayudar al club en algún sentido, estoy dispuesto a hacerlo. Los jugadores han llegado a un acuerdo para bajar el salario. Es un momento en el que tenemos que pensar qué es lo mejor para el club", señaló.

Sobre el partido del martes ante el Dinamo de Kiev (0-4), Koeman aseguró que el equipo dio "una imagen muy buena" y que le gustó "mucho" el ritmo de partido, pero reconoció que no resulta "fácil" explicar la diferencia del rendimiento entre LaLiga Santander y la Champions. "Nos ha costado más en LaLiga, porque los equipos juegan más defensivos, y en Champions los equipos juegan más abiertos. El equipo estuvo bien en LaLiga, no se ha merecido perder tantos puntos. En Champions estamos relajados, ya clasificados, y eso da cierta confianza al equipo", apuntó.

"En un partido con mucha intensidad y mucho ritmo de balón, somos muy buenos. A veces bajamos, y en ese sentido el equipo necesita jugar desde una intensidad amplia. Tenemos que poner ritmo de balón desde el principio del partido, porque los rivales no pueden seguirlo durante todo el partido", expresó.

En otro orden de cosas, habló del duelo ante los navarros, que ya se impusieron en el Camp Nou el curso pasado (1-2). "Es un partido en casa y, por nuestra trayectoria en LaLiga, necesitamos los tres puntos. Sabemos que ellos hicieron un buen partido la temporada anterior, pero esta es otra temporada. Nos espera un partido complicado, donde ellos van a defender bien. Dependerá del ritmo que nosotros pongamos que tengamos oportunidades y podamos marcar", manifestó.

Además, reiteró la importancia de las jugadas a balón parado. "Siempre ponemos mucha atención a balón parado, en defensa y ataque. El Barça no ha tenido jugadores muy altos, es complicado. El contrario normalmente va mucho mejor que nosotros arriba. En córners intentamos jugar en corto para sorprender al contrario. Hay que trabajar más", analizó.

"LA COVID-19 INFLUYE MUCHÍSIMO EN EL TEMA DE LAS LESIONES"

Por otra parte, habló de las molestias de Sergiño Dest, duda para el choque. "Tuvo unas molestias y hoy ha mejorado bastante. Hoy ha entrenado con normalidad, pero veremos mañana por la mañana si está en condiciones de jugar", dijo. "Primero hablaremos con el jugador. Si no está, pondremos a otro lateral. No es necesario discutir sobre jugadores que pueden ocupar esta posición", añadió, sin descartar que pueda sustituirle Óscar Mingueza. "Tiene muchísimas oportunidades de jugar, porque estamos bastante limitados en defensa", aclaró.

"El tema de la COVID-19 influye muchísimo en el tema de las lesiones. Necesitamos más jugadores, en algunas posiciones estamos más limitados. Tuvimos mala suerte con la lesión de Ansu y con la de Piqué, la de Sergi Roberto es una lesión más corta. Ojalá que no tengamos más lesiones de este tipo", continuó.

En cambio, tanto el argentino Leo Messi como el neerlandés Frenkie De Jong regresarán a la convocatoria tras descansar en Champions. "(Messi) Ha tenido un buen descanso, como Frenkie. Han jugado los máximos minutos, y con sus selecciones también. Para no entrar en el tema físico con problemas, decidimos dejarlos en casa. Ojalá tengan la frescura y la energía que necesitamos en el partido de mañana", apuntó.

Además, alabó la mejoría de Carles Aleñá. "Es un jugador joven. El cambio de sistema le ha costado un poco, pero está mejorando muchísimo su juego. Hay que darle un margen para poder mejorar", pidió.

Por último, recordó la figura de Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años. "Afecta sobre todo a los argentinos, ni nosotros podemos imaginar cómo de grande ha sido para ellos. Demostrar la calidad sobre el campo es lo mejor que le podemos dar a Diego Armando Maradona", dijo, antes de recordar su único enfrentamiento con él.

"Jugué una vez contra él, un partido fuera contra el Sevilla. Cuando estábamos calentando, Diego llegó más tarde. Casi estuve mirándole más a él que centrado en mi propio calentamiento. En esa época era el mejor del mundo. Hemos disfrutado muchísimo de su calidad. He tenido la suerte de jugar contra él. Es una lástima que falleciera a los 60 años, deseo lo mejor para su familia", finalizó.