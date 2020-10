Koeman: "Nyom me ha faltado al respeto, cosas muy feas"

"No sé si hemos tenido VAR esta noche"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, explicó que tras la derrota (1-0) ante el Getafe este sábado le recriminó a José Bordalás que su jugador Nyom le faltó al respeto durante el partido, con "cosas muy feas", en una noche que se preguntó si trabajó el VAR en el Coliseum.

"Nyom me ha demostrado falta de respeto, me ha dicho dos veces cosas muy feas. Le he dicho al entrenador que hable con el jugador", confesó en rueda de prensa el técnico azulgrana, a quien se le vio discutiendo con Bordalás tras el pitido final.

Koeman tampoco se mostró contento con el arbitraje aunque apuntó que mira primero a su equipo. "La jugada del penalti no sé si lo es. Creo que ha sido un penalti buscado. Hemos intentado jugar más al ataque después, con los cambios, hemos tenido muy pocas ocasiones. Ha sido mejor la primera parte", dijo.

"Ha sido un partido muy disputado. No me gusta hablar del árbitro. Si ves las faltas y las tarjetas, se puede opinar de esto. Intentamos jugar y han cortado mucho. Hay que pensar en uno mismo, por qué hemos perdido. Después hay árbitros y hay VAR, no sé si hemos tenido VAR esta noche pero mirar a uno mismo es lo más importante", añadió.

Por otro lado, el técnico culé explicó su alineación y elogió a un Pedri que fue el mejor del equipo con solo una mitad. "Hemos optado por jugar con Griezmann de nueve y buscar más libertad y espacios para Messi desde banda derecha. Tenemos mucha calidad arriba. Podemos cambiar posiciones", explicó.

"Pedri estuvo bien, hemos dado descanso a Coutinho. Está demostrando que tienen calidad para jugar en el Barcelona. Los mejores equipos de Europa después de perder sus mejores jugadores es difícil, sin entrenamientos, lo hemos visto en todos los equipos, por eso es difícil jugar después del parón por selecciones", zanjó.