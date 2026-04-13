Koke: "Es un partido que puede entrar en la historia para el Atlético de Madrid"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, atiende a la prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', aseguró este lunes que el enfrentamiento de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona de este martes (21.00 horas) puede "entrar en la historia" del club rojiblanco por lo que "solamente" están centrado en él para jugarlo como "una final".

"Es un partido que puede entrar en la historia. Jugar unos cuartos de final e intentar poder pasar a semifinales de la Champions es algo increíble, algo histórico, también para el club, entonces nos focalizamos solamente en este partido", indicó el madrileño este lunes en la rueda de prensa previa al partido.

El capitán rojiblanco defendió que no piensan en la final de Copa del Rey Mapfre del próximo sábado en La Cartuja, sino en afrontar el de la máxima competición europea "como una final, como siempre". "Es lo que vamos a hacer mañana, ir a por el partido para ganarlo", apuntó.

"Es importantísimo salir de la presión que suelen hacer. Son un equipo que presiona muy alto, que tira la línea casi hasta el centro del campo, que te presiona, que te ahoga. Y ahí está nuestra personalidad, de querer el balón, de ofrecerse, de hacer movimientos de ruptura. Llevamos muchos partidos enfrentándonos, nos conocemos perfectamente y va a ser muy importante el quitarles el balón, atacarle bien los espacios", analizó.

Este martes se cumplen 10 años del último enfrentamiento entre ambos conjuntos en Champions con los rojiblancos como locales. "Ha cambiado la edad, soy un poquito más mayor, pero con las mismas ganas, la misma ambición, la misma ilusión. Uno nunca sabe dónde puede estar y lo que puede pasar en minutos. Uno sueña siempre estar al máximo nivel. Por suerte, ahora mismo, tanto yo como el club, estamos en el máximo nivel, que es jugar en unos cuartos de Champions", manifestó.

Ese partido se jugó en el Vicente Calderón, al igual que dos años antes cuando los dos equipos se vieron las caras en la misma ronda, en cuartos. Esa vez, el autor del gol de la victoria fue el propio Koke. "He visto unas cuantas veces el gol. Sí que es cierto que cuando vienen este tipo de partidos, uno se intenta motivar e intenta visualizar muchas cosas positivas que pasaron en el 2014 ó 2016", subrayó.

"Necesitamos a toda nuestra gente como en esa época, como viene haciendo siempre, como el partido de Copa del Rey. Estuvieron increíbles y eso es lo que esperamos, tener buenos recuerdos. Ojalá sea una buena temporada", reconoció.

El capitán confesó que sus compañeros "están motivadísimos y con ganas" ante el encuentro al que el conjunto de Hansi Flick debe remontar para avanzar a 'semis'. "Es normal que en el Barcelona tengan esa ilusión y esas ganas de querer remontar. Si me llegas a decir lo contrario, sería superextraño. Nosotros tenemos muchísimas ganas de hacer un 'partidazo' aquí en nuestro estadio", señaló.

Koke no quiso desvelar si continuará en la entidad rojiblanca la próxima temporada porque ya "habrá tiempo para hablar" de su futuro. "Tengo decidido lo que voy a hacer mañana, que va a ser dar todo lo que tengo para poder pasar la eliminatoria. Todo el mundo sabe lo que siento. Estoy 100% focalizado en qué tengo que hacer mañana para poder ayudar al equipo", añadió.

Finalmente, preguntado por su relación con Diego Pablo Simeone, le agradeció ser el entrenador que apostó por él. "Lo sabe todo. Gracias a él, he tenido el crecimiento tan enorme. Hemos seguido a muerte una idea increíble, hemos confiado en él e ido a muerte, y seguimos haciéndolo, por eso hay este crecimiento y este nivel que damos los jugadores", profundizó.

"Nunca hemos pasado esa línea de entrenador-jugador, que es importantísimo para el crecimiento de todos. Él sabe lo que le quiero como entrenador, como persona. Las cosas que le tenga que decir las decimos dentro, no para la gente. Sabe el cariño que le tengo", concluyó.