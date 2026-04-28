Koke: "Estos partidos se deciden por detalles; intensidad, agresividad y cabeza fría"

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurreccion 'Koke', en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', advirtió que unas semifinales de Champions "se deciden por pequeños detalles", como "la intensidad, la agresividad y la cabeza fría", además de ser encuentros que generan "nerviosismo" en las horas previas, como en "tu primera cita con tu primera chica".

"Obviamente, siempre cuando se va acercando hay ese nerviosismo y ese estómago que se revuelve. Como cuando tienes tu primera cita con la primera chica que conoces, es algo parecido. Y en el calentamiento se pasa todo. Es un partido de fútbol, con ganas e ilusión de jugar una semifinal, con tranquilidad para jugar como venimos haciendo", arrancó la rueda de prensa previa a la ida de semifinales de la Champions ante el Arsenal FC en el Riyadh Air Metropolitano.

Koke defendió que son partidos que "se deciden por pequeños detalles", porque "el nivel de los equipos es grandísimo y hay que estar atentos a todo". "La intensidad, la agresividad, la ilusión por querer ganar los partidos, tener esa cabeza fría, cuando tienes que atacar, cuando replegarse bien. Concentración máxima", apuntó.

"Estoy disfrutando esta temporada un montón. Unas semifinales de Champions no se juegan todos los años. Es la séptima vez que le pasa al Atlético de Madrid y por suerte esta es mi cuarta. No se juega todos los años, hay que disfrutar al máximo. Pero sí que es cierto que lo voy a disfrutar como las anteriores veces", comentó sobre la que será su cuarta semifinal de Champions con la camiseta del Atlético.

Y al mediocentro, de 34 años, no le "sorprende" el despliegue físico mostrado por su parte en la final de la Copa del Rey Mapfre, jugando los 120 minutos. "Vas siendo más mayor, y cuesta más. Nos pasa a todos los futbolistas. Pero cada día me motiva más poder estar aquí, poder trabajar como todos los años. Esa motivación es lo que me lleva al nivel que estoy dando durante esta temporada", explicó.

Y pidió centrarse en esta semifinal y no en el pasado del club en la competición. "Lo pasado pasado está y hay que disfrutar la semifinal. No noto nada raro ni que vaya a pasar nada diferente a otras semifinales, sino que jugamos contra un equipo grandísimo como el Arsenal, con la mayor motivación", comentó.

"Si se puede despedir con la Champions sería increíble para todos y la motivación la tenemos igual. Más allá de la despedida de Antoine (Griezmann), yo creo que todos tenemos la motivación de ganar la Champions, es lo máximo que podemos lograr", dijo sobre una despedida del francés levantando la 'Orejona'.

Finalmente, alabó a Pablo Barrios, "un jugador importantísimo" para el equipo rojiblanco, con "presente y futuro", pero no estará por lesión. "Ha tenido mala suerte con las lesiones y perdemos toda su energía, su fútbol, el saber estar. Le mando mucho ánimo y ojalá pueda estar lo antes posible", concluyó.